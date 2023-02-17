Xót xa cảnh chồng tiễn biệt vợ và con trai sau vụ tai nạn ở Quảng Nam: 'Căn nhà trống vắng giờ đây tôi biết sống làm sao?'

Xã hội 17/02/2023 17:02

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 10 người tử vong ở Quảng Nam, hàng trăm người dân xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), tiễn đưa hai mẹ con bà Trần Thị Máy (59 tuổi) và con trai là Nguyễn Trần Hữu Trung (25 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo thông tin từ Zing, vào trưa ngày 17/2, hàng trăm người dân xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), tiễn đưa hai mẹ con bà Trần Thị Máy (59 tuổi) và con trai là Nguyễn Trần Hữu Trung (25 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là hai nạn nhân trong số 10 người tử vong liên quan vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Quảng Nam hôm 14/2.

Cuối năm ngoái, con trai duy nhất của vợ chồng ông Luận đá bóng cùng bạn bè trong xã không may bị thương. Sau khi thăm khám, các bác sĩ ở Đà Nẵng hẹn sau Tết Quý Mão đến ngày 14/2 ra phẫu thuật nối gân chân. Gia đình đã vay mượn tiền để con trai được mổ nối gân chân ngày 15/2. Tuy nhiên khi bà Máy đưa con trai đi phẫu thuật trên chuyến xe khách đến giữa đường thì gặp nạn tử vong.

 

Ông Nguyễn Luận (60 tuổi, người đeo khăn tang) đau đớn tiễn đưa vợ và con trai duy nhất. "Tội tình gì mà hai mẹ con nỡ bỏ tôi mà đi. Căn nhà trống vắng giờ đây tôi biết sống làm sao?", ông Luận mếu máo.

Xót xa cảnh chồng tiễn biệt vợ và con trai sau vụ tai nạn ở Quảng Nam: 'Căn nhà trống vắng giờ đây tôi biết sống làm sao?' - Ảnh 1Xót xa cảnh chồng tiễn biệt vợ và con trai sau vụ tai nạn ở Quảng Nam: 'Căn nhà trống vắng giờ đây tôi biết sống làm sao?' - Ảnh 2
Thanh niên thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, hợp sức khiêng linh cữu hai mẹ con bà Máy lên xe tang - Ảnh: Zing
Xót xa cảnh chồng tiễn biệt vợ và con trai sau vụ tai nạn ở Quảng Nam: 'Căn nhà trống vắng giờ đây tôi biết sống làm sao?' - Ảnh 3
Ông Nguyễn Luận (60 tuổi, người đeo khăn tang) đau đớn tiễn đưa vợ và con trai duy nhất - Ảnh: Zing
Xót xa cảnh chồng tiễn biệt vợ và con trai sau vụ tai nạn ở Quảng Nam: 'Căn nhà trống vắng giờ đây tôi biết sống làm sao?' - Ảnh 4

Hai mẹ con bà Máy được địa phương tạo điều kiện chôn cất bên cạnh nhau - Ảnh: Zing

Xót xa cảnh chồng tiễn biệt vợ và con trai sau vụ tai nạn ở Quảng Nam: 'Căn nhà trống vắng giờ đây tôi biết sống làm sao?' - Ảnh 5
Nhiều hội nhóm, bạn bè gần, xa gửi vòng hoa đến viếng nạn nhân Hữu Trung - Ảnh: Zing

 

Gần 70 năm sống ở thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa (huyện Tư Nghĩa), bà Lê Thị Mân cho hay xóm làng chưa bao giờ gánh chịu nỗi đau tai nạn giao thông quá lớn như vậy. "Làng xóm rất xót xa và ám ảnh", bà Mân nói.

"Từ vụ việc đau lòng này, tôi mong các tài xế khi cầm lái cần ý thức chấp hành quy định luật giao thông để bảo toàn tính mạng cho bản thân mình và người khác", bà Trịnh Thị Bân (ngụ thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa) nói.

 

 

 

Sau khi lễ tang cơ bản hoàn tất, thân nhân gia đình nâng cao mâm rượu, trầu cau theo phong tục địa phương bày tỏ lòng biết ơn với bà con, dân làng đã dành thời gian đến đưa tang, chia sẻ đau thương.

Xót xa cảnh chồng tiễn biệt vợ và con trai sau vụ tai nạn ở Quảng Nam: 'Căn nhà trống vắng giờ đây tôi biết sống làm sao?' - Ảnh 6
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào rạng sáng 14/2, ô tô khách 16 chỗ hiệu Ford Transit BKS 76B-006.60 chở theo nhiều người, khi đi đến ngã tư giao nhau giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành thì va chạm với xe container do ông Trần Minh Nhật (SN 1982, trú Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Vụ tai nạn làm 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện, nhiều người khác bị thương được đưa đến bệnh biện cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô khách hư hỏng nặng, nằm lật ngửa.

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