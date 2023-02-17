Củ Chi: Hai mẹ con tử vong thương tâm dưới kênh, 1 người thân quấn dây kẽm

Xã hội 17/02/2023 16:27

Công an TP.HCM cho biết, các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Củ Chi điều tra vụ hai mẹ con tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 17/2, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ việc hai mẹ con tử vong dưới kênh trên địa bàn.

Cụ thể, vào chiều ngày 16/2, người dân lưu thông trên đường đất dọc kênh Xáng (xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi) nghe tiếng hô hoán của một bé trai khoảng 8 tuổi.

 

Một người dân chạy tới thì bé trai nói rằng mẹ và em trai bị chìm dưới kênh. Người dân liền kêu cứu người dân xung quanh chạy ra cứu.

Củ Chi: Hai mẹ con tử vong thương tâm dưới kênh, 1 người thân quấn dây kẽm - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, anh P.M.T. (23 tuổi, quê Tây Ninh) cùng khoảng 6 thanh niên khác nhảy xuống kênh tìm kiếm. Sau khoảng hơn 30 phút, anh T lặn tìm được hai mẹ con và đưa thi thể lên bờ. Anh T chia sẻ thêm, hai thi thể nằm dưới lòng kênh. “Người mẹ được tìm thấy trước, bé trai nằm cách mẹ chừng 1 mét” – anh T kể.

Sau khi được đưa lên bờ, mọi người phát hiện trên người phụ nữ có quấn dây kẽm.

Công an sau đó khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ. Đồng thời, đại diện Công an xã Thái Mỹ cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Củ Chi điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

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