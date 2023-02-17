Nữ giúp việc - Nguyễn Thị Phân (51 tuổi, quê An Giang) đã trộm 47 lượng vàng trị giá gần 3 tỷ đồng của một chủ nhà ở TP Thủ Đức.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 17/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phân (51 tuổi, quê An Giang) về tội Trộm cắp tài sản.

Cụ thể, vào tháng 7/2021, bà P.T.C. (ngụ TP Thủ Đức) thuê Phân giúp việc nhà và giao chìa khóa căn hộ chung cư Lexington, đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức cho người này.

Ngày 25/1, bà C. cùng người thân về quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế và giao nhà cho bà Phân quản lý. Tuy nhiên, nữ giúp việc sau đó bỏ về quê và điện thoại cho chủ nhà thông báo không làm giúp việc nữa.

Sau khi trở về TP.HCM, bà C. phát hiện bị mất 47 lượng vàng SJC trị giá gần 3 tỷ đồng. Sự việc được nạn nhân trình báo công an.

Bà Phân cùng tài sản bị thu giữ - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, qua quá trình điều tra, công an nghi vấn bà Phân trộm cắp số tài sản trên. Qua truy xét, mới đây, công an đã bắt giữ được bà Phân đang ẩn náu tại một khách sạn ở Tiền Giang.

Bà Phân đã thừa nhận hành vi. Công an đã thu giữ lượng tang vật là 43 triệu đồng và 52 triệu đồng.

Bà Phân khai, do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi trộm cắp vàng tại nhà chủ khi làm giúp việc.

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