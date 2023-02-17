Người phụ nữ có 5 chồng 5 con ở Trà Vinh: 'Âu cũng là số phận hẩm hiu hoặc nghiệp mà mình phải gánh'

Cả 5 mẹ con sống trong căn nhà cấp 4, được mạnh thường quân ở miền Tây cưu mang và xây dựng giúp. Chị Sa Ry tâm sự: “Một số người không tin tôi có 5 chồng, 5 con và cho rằng thêu dệt để “câu like”. Song thực tế mình có 5 chồng, 5 con thật. Đó là chuyện buồn của cuộc đời mình, mà đến giờ ngẫm lại vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao lại như thế”.

Theo thông tin từ báo Đời sống, nhắc đến gia đình chị Sa Ry (35 tuổi), là người dân tộc Khmer, người dân ở Càng Long (Trà Vinh) đều không còn xa lạ với hình ảnh người mẹ nghèo nuôi nấng tận 5 đứa con thơ. Đáng nói là các con không cùng bố, mỗi đứa một dòng máu khác nhau. Bên cạnh đó, cô lại mang trong người bệnh tật, không công ăn việc làm nên cuộc sống càng khốn khổ hơn.

“Mình kể với cô tiền công rẻ mạt. Cô liền rủ mình về làm cỏ trong công trường Phạm Văn Hai với lương 50.000 đồng/ngày, bao ăn ở. Mình kể với bạn thân chuyện đó và nhận được sự động viên qua đấy làm. Thế là mình khăn gói sang công trường cắt cỏ. Một thời gian, cô giới thiệu con trai cho mình và hứa hẹn sẽ cưới hỏi đàng hoàng. Mình nhẹ dạ cả tin đồng ý làm bạn gái của con cô, sống thử như vợ chồng”, Sa Ry nhớ lại.

Sau đó người phụ nữ Khmer từ từ kể về từng cuộc hôn nhân… chóng vánh của bản thân. Năm 19 tuổi, Sa Ry rời quê nhà lên Sài Gòn đi làm công ty cùng bạn thân với mức lương 42.000 đồng/ngày. Chị tình cờ gặp người phụ nữ lớn tuổi ở xóm trọ rồi tâm sự chuyện làm thuê ở nơi phố thị.

Sa Ry có bầu, bạn trai bảo chị về quê chuẩn bị để họ xuống thưa chuyện với gia đình chị. Chị vui vẻ đồng ý rồi lên đường về quê báo tin vui trước. Chị đợi hoài đợi mãi chẳng thấy gia đình bạn trai xuống, gọi điện không ai bắt máy. Chị linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra nên bắt xe ngược lên Sài Gòn rồi nhận được tin họ đã rời công trường đi đâu không ai hay, Lúc này, chị Sa Ry mới ngã ngửa khi biết gia đình bạn trai lừa đảo. Họ lừa gạt tình cảm, lừa đảo cả tiền bạc đến khi chị có bầu thì cao chạy xa bay. Chị đau đớn vác bụng to về nhà, nương nhờ bố mẹ đẻ mặc bao ánh nhìn rè bỉu của hàng xóm.

"Ngày đó ở quê mình, chuyện không chồng mà chửa giống mang tội tày đình. Chẳng có ai chấp nhận chuyện đó ngoài bố mẹ minh cả”, người phụ nữ 35 tuổi tâm sự.

Ảnh: Báo Đời Sống

Năm 2008, Sa Ry hạ sinh bé trai đầu lòng. Chị quyết tâm làm lại cuộc đời, rũ bỏ mọi đau buồn trong quá khứ. Chị gửi con cho bố mẹ chăm sóc, lên Bình Phước lượm hạt điều. Ở đây, Sa Ry tiếp tục quen một chàng trai dân bản địa. Người này đã bị vẻ đẹp “gái một con” hút hồn, muốn cả đời làm chỗ dựa cho chị. Chị cảm nhận được tấm chân tình nên đồng ý nên duyên vợ chồng.

Năm 2012, Sa Ry vỡ oà hạnh phúc chào đón đứa con thứ 2 bên cạnh ông xã. Nhưng 2 tháng sau, chồng chị lại dứt áo ra đi không một lời từ biệt. “Mình có hụt hẫng nhưng không đớn đau như lần đầu tiên bởi quen rồi. Mình cũng không đi tìm, cũng chẳng gọi điện hỏi lý do vì sao bỏ đi. Mình cứ lầm lũi làm nuôi 2 đứa trẻ lớn khôn thôi. Con lớn, mình xin làm ở quê và quen người chồng thứ 3. Anh ta thấy mình là mẹ đơn thân nên quan tâm lắm. Anh về xin bố mẹ mình cho ở cùng, đến khi mình bầu và sinh con vào năm 2017 thì lại bỏ đi. Đến chồng thứ 4 ở Hà Nội cũng vậy. Mình sinh bé năm 2020 và không lâu sau họ ra đi”, chị nói.

Lúc này, gia đình đã quá quen với cảnh con gái bị chồng bỏ khi có bầu nên động viên ở vậy, đừng đi bước nữa cho đời thêm khổ. Song Sa Ry chẳng thể “điều khiển” được duyên số lẫn trái tim. Chị tiếp tục quen gã đàn ông làm nghề xây dựng quê Hậu Giang. Họ thề thốt sẽ ở bên 5 mẹ con chị cả cuộc đời, thậm chí còn về nhà chị chơi dài ngày.

“Năm 2021, mình có con với hắn và cứ ngỡ hôn nhân dừng lại ở đây. Ngờ đâu hắn cũng bỏ đi. Chắc nhiều người thắc mắc vì sao mình ngu dại đến tận lần thứ 5 hoặc cho rằng mình có vấn đề thần kinh. Quả thật mình cũng không muốn như thế. Mình là phụ nữ, kinh tế lại khó khăn nên luôn muốn có một người đàn ông để dựa vào. Và khi họ hứa hẹn, mình cứ ngỡ đó là lời lẽ chân thành nên tin rồi “sa ngã” thôi. Giờ mình chẳng dám như vậy nữa, đủ khổ lắm rồi”, Sa Ry chia sẻ.

4 đứa con của 4 người chồng sống với Sa Ry, còn bé út được gửi nhờ người nuôi - Ảnh: Cắt từ clip

Hiện tại, 4 đứa con của 4 người chồng sống với Sa Ry, còn bé út được gửi nhờ người nuôi. Chị bảo việc một mình nuôi 4 đứa con đã quá khổ cực, vì thế bé út chào đời đã gửi cho gia đình có điều kiện nuôi giúp.

Nhắc đến chuyện làm gì để nuôi 4 đứa con ăn học, Sa Ry thành thật: “Mình đi rửa chén thuê cho các đám cỗ và cạo hột điều với đồng lương thấp, chỉ đủ cho các học hành và rau cháo qua ngày. Một số người có hỏi mình bố của chúng có quan tâm hay thăm hỏi hay không? Mình chỉ biết cười xót xa, con còn chẳng nhận thì nói gì đến hỗ trợ nuôi nấng. Âu cũng là số phận hẩm hiu hoặc nghiệp mà mình phải gánh. Mình chỉ mong trời thương cho sức khoẻ để kiếm tiền nuôi tụi trẻ”.