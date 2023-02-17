Vào ngày 17/2, cơ quan Công an đang xác minh vụ việc liên quan đến một người đàn ông ở tỉnh Bình Phước chết bên khẩu súng hơi chưa rõ nguyên nhân.
- Nguyên nhân chính thức trong vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM khiến nữ sinh lớp 9 tử vong
- Bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con trai nặng 3,2 kg: 'Đáng ra cháu đang học lớp 6 nhưng giờ phải ở nhà nuôi con'
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Hớn Quản tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi phục vụ điều tra trường hợp tử vong tại nhà ở ấp Hưng Yên, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản.
Nạn nhân được xác định là ông N.Đ.T (87 tuổi, quê Bình Phước). Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 16/2, mọi người nghe tiếng ông T kêu: “Trời ơi chết tao rồi”.
Ngay sau đó bà Lê Thị Vui, SN 1946, mẹ của chị Hương chạy vào nhà nói với chị Hương “cha mày chết rồi”. Nghe mẹ nói, chị Hương chạy ra hiên nhà nhìn thấy ông Tạo đang nằm gục ở ghế đá. Chị Hương và mọi người đưa bố đi cấp cứu, nhưng ông đã tử vong.
Ngay sau đó, gia đình đưa ông T. đi cấp cứu, nhưng ông tử vong sau đó. Tại hiện trường, trên chiếc bàn đá cạnh nơi nạn nhân gục xuống có 1 khẩu súng hơi.
Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, dựa vào lời khai của gia đình nạn nhân, Trần Văn Sơn, SN 1987, cháu ngoại nạn nhân khai nhận, khẩu súng là của Sơn vừa lấy ra để ở bàn đá chuẩn bị đi bắn chim, trong khi đang vào nhà tìm đèn pin thì bên ngoài bàn đá xảy ra chuyện.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an huyện Hớn Quản và lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ vụ chết người.