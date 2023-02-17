Công an TP.HCM đã thông tin về nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K ở quận 4 khiến một nữ sinh tử vong thương tâm xảy ra vào ngày 18/1.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội vào chiều 16/2, ông Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết, Công an quận 4 (TPHCM) đã nhận được kết luận giám định của Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) về nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến nữ sinh tử vong.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã thông tin về nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K ở quận 4 khiến một nữ sinh tử vong xảy ra ngày 18/1 - Ảnh: VTC News

Dựa vào bản kết luận giám định, vụ sập cửa hàng xảy ra do kết cấu mối hàn công trình yếu, không đảm bảo chất lượng. Thời điểm xảy ra vụ việc, cửa hàng để hàng hóa nặng phía trên khiến sàn gầm không chịu nổi sức đè, các mối hàn bị đứt gãy dẫn tới sự cố đau lòng.

"Từ kết luận này, cơ quan Công an quận 4 sẽ dựa theo các nguyên nhân để tiếp tục điều tra, xác minh vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Các hành vi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Thượng tá Hà nhấn mạnh.

Hiện trường vụ sập cửa hàng - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào 9h ngày 18/1, người dân sống và buôn bán gần cửa hàng Circle K (đường Vĩnh Hội, phường 4, quận 4) bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Lúc này, khói bụi bắt đầu bốc lên từ cửa hàng. Bên trong cửa hàng đổ sập có tiếng người kêu cứu.

Sự cố khiến cửa hàng bị hư hỏng nặng và một nữ sinh tử vong. Hiện trường sự cố là căn nhà cấp 4 được tận dụng làm cửa hàng tiện lợi, diện tích khoảng 70 m2, có một tầng đúc giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-chinh-thuc-trong-vu-sap-cua-hang-tien-loi-o-tphcm-khien-nu-sinh-lop-9-tu-vong-556755.html