Nguyên nhân chính thức trong vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM khiến nữ sinh lớp 9 tử vong

Xã hội 17/02/2023 09:36

Công an TP.HCM đã thông tin về nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K ở quận 4 khiến một nữ sinh tử vong thương tâm xảy ra vào ngày 18/1.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội vào chiều 16/2, ông Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết, Công an quận 4 (TPHCM) đã nhận được kết luận giám định của Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) về nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến nữ sinh tử vong.

Nguyên nhân chính thức trong vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM khiến nữ sinh lớp 9 tử vong - Ảnh 1
 Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã thông tin về nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K ở quận 4 khiến một nữ sinh tử vong xảy ra ngày 18/1 - Ảnh: VTC News

Dựa vào bản kết luận giám định, vụ sập cửa hàng xảy ra do kết cấu mối hàn công trình yếu, không đảm bảo chất lượng. Thời điểm xảy ra vụ việc, cửa hàng để hàng hóa nặng phía trên khiến sàn gầm không chịu nổi sức đè, các mối hàn bị đứt gãy dẫn tới sự cố đau lòng.

"Từ kết luận này, cơ quan Công an quận 4 sẽ dựa theo các nguyên nhân để tiếp tục điều tra, xác minh vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Các hành vi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Thượng tá Hà nhấn mạnh.

Nguyên nhân chính thức trong vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM khiến nữ sinh lớp 9 tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ sập cửa hàng - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào 9h ngày 18/1, người dân sống và buôn bán gần cửa hàng Circle K (đường Vĩnh Hội, phường 4, quận 4) bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Lúc này, khói bụi bắt đầu bốc lên từ cửa hàng. Bên trong cửa hàng đổ sập có tiếng người kêu cứu.

Sự cố khiến cửa hàng bị hư hỏng nặng và một nữ sinh tử vong. Hiện trường sự cố là căn nhà cấp 4 được tận dụng làm cửa hàng tiện lợi, diện tích khoảng 70 m2, có một tầng đúc giả.

Bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con trai nặng 3,2 kg: 'Đáng ra cháu đang học lớp 6 nhưng giờ phải ở nhà nuôi con'

Bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con trai nặng 3,2 kg: 'Đáng ra cháu đang học lớp 6 nhưng giờ phải ở nhà nuôi con'

Vào chiều ngày 16/2, ông Đinh Quang Sáng (Phó Chủ tịch UBND xã Khả Cửu) cho biết cháu H.T (SN 2011) đã sinh thường một bé trai nặng 3,2kg vào ngày 2/11/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM khiến 1 người tử vong tin nóng nguyên nhân sập cửa hàng tiện lợi tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 9 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 12 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 18 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 19 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 40 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?