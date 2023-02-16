Vào ngày 16/2, 2 xe máy đi cùng chiều va chạm với nhau trên đường QL13, đoạn qua tỉnh Bình Phước, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 16/2, Bình Phước xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 13 (xã Thanh Phú, thị xã Bình Long) khiến một người chết, hai người bị thương.

Cụ thể, sáng cùng ngày, thanh niên tên Lợi (26 tuổi) điều khiển xe máy 93F1-302.55 lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ thị xã Bình Long đi TP.HCM.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khi lưu thông đến đoạn đường thuộc ấp Phú Long (xã Thanh Phú) thì xảy ra va chạm với xe máy 68E1-202.96 do ông Em (50 tuổi) điều khiển chở phía sau cháu trai 6 tuổi, lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến 3 người văng ra xa. Ông Em bị thương nặng và tử vong ngay sau đó. Hai người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Hiện tại, lực lượng công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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