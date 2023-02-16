Đã bắt giữ đối tượng làm nữ sinh lớp 7 ở Bắc Giang có thai rồi tự sinh con

Xã hội 16/02/2023 16:28

Vào ngày 16/2, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự đối với Nông Văn Minh về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 14/02, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Sơn Động về việc: Khoảng 4h30 ngày 11/02, tại xã An Bá, huyện Sơn Động, gia đình phát hiện cháu T.T.M.C. (SN 2010) sinh 1 bé trai tại nhà. 

Sau đó, Chủ tịch UBND huyện ban hành Văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân huyện, Công an huyện, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Sơn Động nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. 

Đã bắt giữ đối tượng làm nữ sinh lớp 7 ở Bắc Giang có thai rồi tự sinh con - Ảnh 1
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) - Ảnh: VTV News

Theo thông tin từ VTV News, đến ngày 16/2 đã điều tra làm rõ, thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006), trú tại tổ dân phố Đình, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Quá trình điều tra xác định: Đối tượng Nông Văn Minh và cháu T.T.M.C. có quan hệ tình cảm yêu đương. Khoảng tháng 6/2022, đối tượng Minh có hành vi quan hệ tình dục với cháu T.T.M.C. dẫn đến mang thai và sinh con vào ngày 11/2. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự đối với Nông Văn Minh về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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