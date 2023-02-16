Cơ quan chức năng hiện đã ra thông báo truy tìm cha, mẹ ruột cho cháu bé bị bỏ rơi tại khu vực 176B, hẻm 16 đường Trường Chinh, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Hiệp Ninh (TP.Tây Ninh) cho biết đang thông báo tìm cha, mẹ đẻ của bé trai khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà dân.

Cụ thể, vào ngày 13/2, tại số 176B, hẻm 16 đường Trường Chinh, KP.Hiệp Thạnh, P.Hiệp Ninh (TP.Tây Ninh), bà Nguyễn Thị Xuân Điệp (42 tuổi) phát hiện bé trai bị bỏ rơi trước nhà nên trình báo công an địa phương.

Bé trai bị bỏ rơi - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, UBND P.Hiệp Ninh, bé trai bị bỏ rơi khoảng 2 tháng tuổi, sức khỏe bình thường. Thời điểm bị bỏ rơi, cháu bé mặc áo sọc trắng, nâu, đội mũ len, quấn khăn màu xanh, mang vớ. Ngoài ra, trên người cháu bé không có giấy tờ, đồ vật nào khác.

Hiện UBND P.Hiệp Ninh vẫn chưa xác định được cha mẹ đẻ của cháu là ai. Cháu bé vẫn đang được bà Điệp, người phát hiện cháu trước nhà, tạm thời nuôi dưỡng, chăm sóc.

Cũng theo UBND P.Hiệp Ninh, sau thời gian 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của cháu bé bị bỏ rơi, đơn vị này sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

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