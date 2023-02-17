Bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con trai nặng 3,2 kg: 'Đáng ra cháu đang học lớp 6 nhưng giờ phải ở nhà nuôi con'

Xã hội 17/02/2023 06:25

Vào chiều ngày 16/2, ông Đinh Quang Sáng (Phó Chủ tịch UBND xã Khả Cửu) cho biết cháu H.T (SN 2011) đã sinh thường một bé trai nặng 3,2kg vào ngày 2/11/2022.

Theo thông tin từ Truyền hình thông tấn, vào tháng 10/2022 dư luận xôn xao khi hay tin cháu H.T (sinh năm 2011, trú tại xã K.C, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) mang thai. Ngay khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Cùng với đó, cơ quan công an cũng đã vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc cháu T. mang thai khi mới 11 tuổi, Phó Chủ tịch UBND xã K.C cho biết, cháu T. đã sinh nở thành công. "Cháu T. sinh thường một bé trai nặng 3,2kg vào tháng 11/2022. Do tuổi còn nhỏ, lại lần đầu sinh nở nên khi sinh, cháu có gặp chút khó khăn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của cháu T. và con đã ổn định. Cháu bé rất kháu khỉnh, bụ bẫm", Phó Chủ tịch UBND xã K.C cho hay.

Phó Chủ tịch UBND xã K.C cho biết, do hoàn cảnh gia đình cháu T. khó khăn, lại rơi vào trường hợp đặc biệt khi làm mẹ ở độ tuổi còn rất nhỏ nên chính quyền địa phương cũng như các hội, đoàn thể đều hết sức quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho mẹ con cháu bé.

"Biết được hoàn cảnh của cháu T., nhiều nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, ủng hộ gia đình. Qua tâm sự, chúng tôi được biết gia đình cũng mừng khi cháu T. sinh nở an toàn", Phó Chủ tịch UBND xã K.C cho biết thêm.

Bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con trai nặng 3,2 kg: 'Đáng ra cháu đang học lớp 6 nhưng giờ phải ở nhà nuôi con' - Ảnh 1
Ngôi nhà nghèo khó nằm cheo leo bên sườn núi của gia đình bé T. - Ảnh: Truyền hình thông tấn

Trước đó, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào khoảng tháng 8/2022, sau khi đi làm ăn ở xa về, thấy con gái "béo" lên bất thường, chị M. (mẹ cháu T.) mới đưa con đến viện thăm khám. Tại đây, chị M. chết lặng khi được các bác sĩ thông báo, cháu T. mang bầu hơn 6 tháng. 

Thời điểm đó, cháu T. đang học lớp 5. Điều đáng nói, sau khi phát hiện sự việc đau lòng, chị M. và gia đình không báo cáo với chính quyền địa phương. Chỉ đến khi những lời bán tán xôn xao khắp nơi, chính quyền địa phương mới biết được sự việc.

"Cháu T. còn bé nên thời điểm mang bầu bụng to vượt mặt nhưng vẫn đạp xe đi chơi cùng các bạn khắp nơi, vẫn hồn nhiên nô đùa như không hề có chuyện gì. Nhìn hình ảnh con bé 11 tuổi mang bầu mà chúng tôi không cầm được nước mắt", Chủ tịch Hội LHPN xã K.C nghẹn ngào.

Bé T. là con thứ 2 trong gia đình có 2 chị em, hoàn cảnh gia đình rất nghèo khó. Anh V. (bố cháu T.) hay uống rượu rượu, sức khỏe yếu nên gần như không làm được việc gì. Chị gái của T. dù còn nhỏ tuổi những cũng phải bỏ học từ 3 năm trước để đi làm thuê đỡ đần gia đình. Trong nhà, chị M. là trụ cột, lo toan mọi thứ.

Bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con trai nặng 3,2 kg: 'Đáng ra cháu đang học lớp 6 nhưng giờ phải ở nhà nuôi con' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do thường xuyên phải đi phụ hồ xa nhà nên chị M. ít khi về. Ở nhà, chỉ có T. sống cùng bố. Không có người chăm sóc, bảo ban, trong khi cháu T. lại khá phổng phao, cháu đã bị hãm hiếp đến mang thai lúc nào không hay. Do thời điểm phát hiện, cháu T. đã mang bầu to nên cháu không đến trường để học lên lớp 6. 

Anh V. nói rằng, khi gặng hỏi, cháu T. kể bị một người anh trong xóm làm "chuyện người lớn" dẫn đến mang bầu. Thanh niên đó ở gần nhà và chỉ mới là học sinh lớp 8. "Kể từ khi biết chuyện, gia đình nhà kia cũng rất quan tâm. Thậm chí, những lần đi siêu âm, cháu T. đều được gia đình họ đưa đi viện. Tuy nhiên, đây chỉ là lời kể của con, kết luận cuối cùng phải cơ quan công an", anh V. nói.

Ngoài ra, Hiệu trưởng trường Tiểu học nơi cháu T. từng theo học: "Việc cháu T. mang bầu khi vừa học xong lớp 5 là trường hợp quá hi hữu và rất đau lòng. Khi gia đình phát hiện ra sự việc, cháu đã kết thúc năm học tại trường tiểu học nên thầy cô cũng không hay biết. Khi còn đi học, cháu T. có học lực khá và cũng là đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi như các bạn cùng trang lứa dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đáng ra cháu đang học lớp 6 nhưng giờ phải ở nhà nuôi con, vô cùng xót xa".

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