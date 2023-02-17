Động thái của chủ quán ốc nổi tiếng tại Huế sau khi bị TikToker phản ánh 'thức ăn có ruồi'

Mới đây, "chiến thần" H.L đã có một chuyến du lịch trải nghiệm đáng nhớ tại Huế. Tuy nhiên, mọi thứ lại trở nên tồi tệ vào ngày cuối cùng, khi cô và các bạn của mình đến ăn tại một quán ốc lớn nằm ở ngay mặt đường chính của thành phố.

Mới đây, nữ TikToker nổi tiếng có tên H.L đăng clip review một quán ốc nằm trên đường Lê Lợi (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có ruồi trong thức ăn. Ngoài ra nữ TikToker còn bức xúc về cách phục vụ và vật dụng bẩn của quán. Cụ thể, trong đoạn clip mới nhất, cô nàng bày tỏ: "Mình không muốn nói những điều tiêu cực nhưng bước vào quán buồn vô cùng. Nhân viên đưa cho mình 2 bát sò lụa mà con ruồi ngay đây. Cái thứ 2 mình đã phản ánh với nhân viên để đổi đó là đũa tại quán. Nhưng ống đũa thứ 2 mình lấy trực tiếp từ ống ra mà dầu mỡ và bẩn lắm luôn. Đũa như này mà cũng mang ra đưa cho khách dùng được. Bát còn nguyên cọng hành, rửa chưa sạch".

Quán ốc có ruồi trong thức ăn - Ảnh: Cắt từ clip Bên cạnh đó, trong clip review đồ ăn, Hà Linh cho biết bản thân đang cố gắng xây dựng nhiều nội dung tích cực hơn, tuy nhiên quán ăn này đã khiến cô không thể chịu đựng nổi. Dù trong clip, nữ TikToker không nhắc đến địa chỉ và tên quán, tuy nhiên ở dưới phần bình luận nhiều người nhận ra và cho rằng đây là một địa chỉ nổi tiếng có tên là Ốc T., chuyên bán các món về ốc tại TP Huế. Cô chia sẻ thêm: "Nếu mọi người xem kênh của mình trên YouTube thì mọi người sẽ biết là dạo này mình hạn chế chê, tích cực lắm luôn nhưng mà quán này đúng là bó tay luôn. Mình không muốn đọc tên quán đâu nhưng mà thực sự quá thất vọng".

Nữ TikToker phản ánh quán ốc ở TP Huế có ruồi trong thức ăn và vật dụng bẩn - Ảnh: Cắt từ clip Ngay sau khi phản ánh của nữ TikToker H.L, vào tối ngày 16/2, đại diện quán ốc nằm trên đường Lê Lợi (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận việc bị một nữ TikToker phản ánh 'thức ăn có ruồi' và kém vệ sinh và cho biết, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về quán. Trên tinh thần cầu thị, chủ quán sẽ thay đổi toàn bộ hệ thống phục vụ, từ nhân viên, thức ăn và không gian. Đại diện quán ốc ở đường Lê Lợi (TP Huế) khẳng định: "Đây là sự cố ngoài ý muốn, nhưng trên quan điểm khách hàng phản ánh thì chúng tôi sẽ ghi nhận và khắc phục. Hiện tại chúng tôi cho đóng quán, một phần nằm trong kế hoạch chỉnh trang trước đó, thứ hai là để có thời gian khắc phục toàn bộ vật dụng trong quán. Những chén đũa bẩn được phản ánh chúng tôi sẽ cho thay mới. Đồng thời sẽ dành một tuần để đào tạo lại cách phục vụ của các bạn nhân viên".

Bình Phước: Cụ ông tử vong bên cạnh khẩu súng hơi của cháu ngoại sau tiếng kêu cứu 'Trời ơi chết rồi' Vào ngày 17/2, cơ quan Công an đang xác minh vụ việc liên quan đến một người đàn ông ở tỉnh Bình Phước chết bên khẩu súng hơi chưa rõ nguyên nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-thai-cua-chu-quan-oc-noi-tieng-tai-hue-sau-khi-bi-tiktoker-phan-anh-thuc-an-co-ruoi-556803.html