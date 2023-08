Cụ thể, sau vụ việc "Cô đồng "đúng nhận, sai cãi" nhận tiền làm lễ để... chữa ung thư?", vào chiều 15/2, Đội trưởng Đội hình sự Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã được giao nhiệm vụ khẩn trương kiểm tra thông tin về bà Nguyễn Thị Lăng, người đưa hàng chục triệu đồng cho "cô đồng" Trương Thị Hương để làm lễ nhưng không được việc.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đã nhận được nhiều đơn trình báo về "cô đồng" Trương Thị Hương và đã vào cuộc xử lý.

Bà Nguyễn Thị Lăng đóng gần 70 triệu đồng làm lễ để con trai sống thêm được 3 năm - Ảnh: Báo Dân Trí

Công an thị xã Kinh Môn cũng đã nhận được đơn của bà Lăng và nhiều người khác liên quan đến bà Trương Thị Hương, chuyên hành nghề xem bói, làm lễ, ngụ tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Đại diện Công an thị xã Kinh Môn cho biết, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh tin báo. Trong quá trình xử lý, nếu đủ tài liệu chứng cứ theo quy định pháp luật, Công an thị xã Kinh Môn có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can và các biện pháp tiếp theo.