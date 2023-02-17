Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đã nhận được nhiều đơn trình báo về "cô đồng" Trương Thị Hương và đã vào cuộc xử lý.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đã nhận được nhiều đơn trình báo về "cô đồng" Trương Thị Hương và đã vào cuộc xử lý. Cụ thể, sau vụ việc "Cô đồng "đúng nhận, sai cãi" nhận tiền làm lễ để... chữa ung thư?", vào chiều 15/2, Đội trưởng Đội hình sự Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã được giao nhiệm vụ khẩn trương kiểm tra thông tin về bà Nguyễn Thị Lăng, người đưa hàng chục triệu đồng cho "cô đồng" Trương Thị Hương để làm lễ nhưng không được việc.

Bà Nguyễn Thị Lăng đóng gần 70 triệu đồng làm lễ để con trai sống thêm được 3 năm - Ảnh: Báo Dân Trí Công an thị xã Kinh Môn cũng đã nhận được đơn của bà Lăng và nhiều người khác liên quan đến bà Trương Thị Hương, chuyên hành nghề xem bói, làm lễ, ngụ tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đại diện Công an thị xã Kinh Môn cho biết, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh tin báo. Trong quá trình xử lý, nếu đủ tài liệu chứng cứ theo quy định pháp luật, Công an thị xã Kinh Môn có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can và các biện pháp tiếp theo.

Công an thị xã Kinh Môn vào cuộc vụ cô đồng "đúng nhận, sai cãi" - Ảnh: Cắt từ clip Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 9/2, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Thị Hương (37 tuổi, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc". Cụ thể, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà Hương về hành vi trên. Đồng thời yêu cầu bà Hương gỡ bỏ các video, thông tin cổ xúy các hành vi vi phạm pháp luật. Đến ngày 16/2, ông Vũ Văn Dung, Chủ tịch UBND phường Hiến Thành xác nhận, công an phường có vào nhắc nhở hoạt động hầu đồng của "cô đồng" Trương Thị Hương nhưng không lập biên bản. "Cô đồng" Hương hầu đồng tại nhà cũng không xin phép chính quyền địa phương. Hiện nay, hoạt động hầu đồng, xem bói tại nhà "cô đồng" Trương Thị Hương đã dừng lại.

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