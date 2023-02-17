Phú Thọ: Mẹ ôm hai con gái xuống sông tự tử, một bé may mắn bơi được vào bờ

Xã hội 17/02/2023 19:52

Một người phụ nữ đã ôm hai con nhảy xuống sông Lô (thuộc địa bàn xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, Phú Thọ). Cháu lớn tuột khỏi tay mẹ, bơi được vào bờ rồi lên xe ô tô ngồi cho đến khi người dân đi qua phát hiện.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng 17/2, khi người dân thấy một bé gái khoảng 11 tuổi ngồi một mình trong ô tô đỗ gần sông Lô thuộc địa bàn xã Phượng Lâu (thành phố Việt Trì, Phú Thọ).

Báo cáo của chính quyền xã Phượng Lâu cho thấy, bé gái kể lại, khoảng 19h tối hôm trước (16/2), mẹ cháu chở cháu và em gái đến khu vực này bằng ô tô BKS 19A - 438.xx. Sau đó, người mẹ để lại ô tô, ôm hai con xuống sông tự tử. Cháu lớn tuột khỏi tay mẹ, bơi được vào bờ rồi lên xe ô tô ngồi cho đến sáng khi người dân đi qua phát hiện.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tới hiện trường vụ việc, triển khai tìm kiếm hai mẹ con trên sông. Đến 9h sáng 17/2, nhóm cứu hộ tìm thấy xác người mẹ, tiếp tục tìm kiếm cháu nhỏ nhưng chưa có kết quả.

Phú Thọ: Mẹ ôm hai con gái xuống sông tự tử, một bé may mắn bơi được vào bờ - Ảnh 1
Chiếc xe bị bỏ lại bên bờ sông - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ Vietnamnet, qua xác minh ban đầu, người mẹ tên là Nga, sinh năm 1991, quê quán ở xã Phượng Lâu, lấy chồng và sinh sống tại phường Bạch Hạc (cùng thuộc thành phố Việt Trì, Phú Thọ).

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm và xác minh rõ sự việc.

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Vào chiều ngày 17/2, thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Công an huyện Thanh Bình đã có báo cáo vụ cháu bé lọt vào ống cọc bê tông tại công trình cầu Kênh Rọc Sen ở xã Phú Lợi.

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