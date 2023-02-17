Án mạng kinh hoàng ở Tây Ninh: Con trai dùng cây sắt và liềm tấn công mẹ ruột dẫn đến tử vong

Xã hội 17/02/2023 21:02

Bực tức do mẹ ruột thường hay la mắng, Nguyễn Hữu Quốc (21 tuổi, ngụ phường Hưng Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đã tấn công, dùng hung khí đâm chém dã man khiến mẹ mình tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 27/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Quốc (SN 2002, ngụ phường Hưng Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. 

Cụ thể, vào chiều ngày 16/2, chị N.T.C (SN1984, ngụ phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng) đang nằm võng ở hiên nhà thì con trai là Nguyễn Hữu Quốc đến nói chuyện nhưng xảy ra cãi vã do chị C la mắng Quốc sử dụng ma tuý. Lúc này, Quốc bất ngờ kéo ngã mẹ từ võng xuống nền nhà. Chưa dừng lại, khi chị C vừa ngồi dậy thì bị Quốc dùng cây sắt đánh vào đầu, dùng dao đâm nhiều nhát vào người... Nạn nhân gục xuống, tử vong tại chỗ. 

Án mạng kinh hoàng ở Tây Ninh: Con trai dùng cây sắt và liềm tấn công mẹ ruột dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Công an khống chế nghi phạm đâm tử vong mẹ ruột - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, đến chiều cùng ngày, chồng chị C. (cha ruột Quốc) đi làm về, thì phát hiện vợ đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khống chế bắt giữ Quốc để điều tra.

Tại thời điểm bị bắt giữ, nghi phạm liên tục la hét, chống đối với nhiều biểu hiện lạ.

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