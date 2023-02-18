Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh ra quyết định tạm giữ Nguyễn Hữu Quốc (SN 2002, ngụ Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, TX Trảng Bàng, Tây Ninh) về hành vi giết người.
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Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh ra quyết định tạm giữ Nguyễn Hữu Quốc (SN 2002, ngụ khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh về hành vi giết người.
Nạn nhân chính là mẹ ruột của đối tượng, là chị N.T. C (SN 1984) sống chung nhà.
Trước đó, theo thông tin từ Zing, lúc 14h ngày 17/2, bà N.T.C. và Quốc đã xảy ra tranh cãi về việc Quốc thường xuyên sử dụng trái phép ma túy. Bị mẹ la mắng, Quốc tấn công bà C. Quốc lấy 1 thanh sắt đánh liên tiếp vào vùng đầu, trán... rồi tiếp tục lấy một cái lưỡi liềm chém bà C, dùng kéo đâm cho đến khi nạn nhân tử vong.
Sau khi sát hại mẹ ruột, Quốc tự gây thương tích cho mình ở đầu và tay của mình. Một giờ sau, chồng bà C. là ông N.T.T. đi làm về phát hiện sự việc, nên báo cơ quan công an.
Tại cơ quan điều tra, Quốc đã thừa nhận hành vi sát hại mẹ ruột của mình. Hiện vụ việc được Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.