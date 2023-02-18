Tiền Giang: Bé gái 18 tháng tuổi tử vong dưới ao nước của gia đình

Xã hội 18/02/2023 06:16

Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân bé Trần Tú Chi (18 tháng tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè) tử vong.

Theo thông tin từ VOV, vào chiều ngày 17/2, ông Lê Văn Ý, Phó chủ tịch UBND huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết, các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em bé 18 tháng tuổi tại vùng nông thôn của huyện Cái Bè (Tiền Giang).

Cụ thể, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, khi bé Trần Tú Chi (18 tháng tuổi) là con của chị Đặng Thị Cẩm Tú (ngụ ấp Mỹ Lược, xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang) đang chơi trước sân nhà thì gia đình phát hiện bé mất tích nên khẩn trương tìm kiếm.

Đến chiều ngày 17/2, người thân của bé tìm kiếm quanh khu vườn cây của gia đình này thì phát hiện bé Chi đã bị tử vong dưới ao trong vườn, nên trình báo cơ quan công an.

Tiền Giang: Bé gái 18 tháng tuổi tử vong dưới ao nước của gia đình - Ảnh 1
Bé gái 18 tháng tuổi trước khi tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Zing, chị Đặng Thị Cẩm Tú cho biết do mới 18 tháng tuổi nên bé Chi chỉ mới biết đi chập chững và từ trước đến nay chưa bao giờ đi xa nhà. Cạnh nhà là khu vườn trồng cây chanh và mít rộng khoảng 1 ha đất, cái ao nơi phát hiện bé rơi xuống tử vong cách nhà chị đến hơn 600 m.

Vụ bé gái 18 tháng tuổi chết dưới ao tại xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, nhưng đây là điều cảnh báo đến mọi người trong việc quản lý, chăm sóc trẻ em không được lơ là sẽ dẫn đến những tai nạn xảy ra rất đáng tiếc.

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