Chân dung của nghi phạm nhấn đầu người tình vào chậu nước gây tử vong ở Bình Phước

Xã hội 18/02/2023 16:55

Vào ngày 18/2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp Công an huyện Hớn Quản bắt giữ nghi can giết người tình.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, cơ quan điều tra, sáng 17/2 Công an huyện Hớn Quản nhận được trình báo về việc chị Nguyễn Thị L (39 tuổi) tử vong tại bệnh viện với nhiều vết thương. Sau đó, các đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ được nghi can Lê Văn Ga (45 tuổi) là người tình của nạn nhân.

Khi bị bắt giữ, Ga đã uống thuốc sâu để tự tử nên đã được lực lượng công an đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện nay, nghi can vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Chân dung của nghi phạm nhấn đầu người tình vào chậu nước gây tử vong ở Bình Phước - Ảnh 1
Nghi phạm Lê Văn Ga bị bắt giữ để điều tra về hành vi sát hại người tình - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, cơ quan công an xác định, bà L. sống chung như vợ chồng với Lê Văn Ga (45 tuổi, quê Bến Tre) tại nhà riêng của mình ở xã Tân Quan, huyện Hớn Quản. Cả hai thường xảy ra mâu thuẫn và ngày 12/2, Ga đã dọn ra ngoài ở.

 

Khoảng 4h sáng 17/2, ông Nguyễn Khắc H. (31 tuổi, em trai bà L.), ở nhà kế bên nghe tiếng kêu của chị gái phát ra từ nhà vệ sinh nên thì chạy sang kiểm tra. Qua cửa thông gió nhà vệ sinh, H. phát hiện Ga đang dùng tay dìm đầu chị gái xuống chậu nước. Thấy vậy, H. phá cửa vào cứu chị thì Ga bỏ chạy. Sau đó, H. đưa nạn nhân đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người nhưng nạn nhân đã tử vong.

Chân dung của nghi phạm nhấn đầu người tình vào chậu nước gây tử vong ở Bình Phước - Ảnh 2
Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Dân Việt

Tại hiện trường, công an phát hiện một lưỡi dao và cán dao Thái Lan, nghi là hung khí gây án đối tượng bỏ lại.

Nghi phạm sau đó bị Công an huyện Hớn Quản bắt giữ khi đang trốn tại ấp Long Bình, xã Tân Quan.

Lời trần tình của nữ tài xế Mercedes buông hai tay, mắt nhìn điện thoại khi lái ô tô để quay TikTok

Lời trần tình của nữ tài xế Mercedes buông hai tay, mắt nhìn điện thoại khi lái ô tô để quay TikTok

Trong lúc lái ô tô, chị N. đã nhờ người thân ngồi ở ghế phụ, quay cảnh chị N. buông cả hay tay, dùng điện thoại để đăng lên TikTok.

Xem thêm
Từ khóa:   nghi phạm sát hại người tình nghi phạm nhấn đầu người tình vào nước tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 9 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 17 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 38 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?