Vào ngày 18/2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp Công an huyện Hớn Quản bắt giữ nghi can giết người tình.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, cơ quan điều tra, sáng 17/2 Công an huyện Hớn Quản nhận được trình báo về việc chị Nguyễn Thị L (39 tuổi) tử vong tại bệnh viện với nhiều vết thương. Sau đó, các đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ được nghi can Lê Văn Ga (45 tuổi) là người tình của nạn nhân. Khi bị bắt giữ, Ga đã uống thuốc sâu để tự tử nên đã được lực lượng công an đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện nay, nghi can vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Nghi phạm Lê Văn Ga bị bắt giữ để điều tra về hành vi sát hại người tình - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, cơ quan công an xác định, bà L. sống chung như vợ chồng với Lê Văn Ga (45 tuổi, quê Bến Tre) tại nhà riêng của mình ở xã Tân Quan, huyện Hớn Quản. Cả hai thường xảy ra mâu thuẫn và ngày 12/2, Ga đã dọn ra ngoài ở. Khoảng 4h sáng 17/2, ông Nguyễn Khắc H. (31 tuổi, em trai bà L.), ở nhà kế bên nghe tiếng kêu của chị gái phát ra từ nhà vệ sinh nên thì chạy sang kiểm tra. Qua cửa thông gió nhà vệ sinh, H. phát hiện Ga đang dùng tay dìm đầu chị gái xuống chậu nước. Thấy vậy, H. phá cửa vào cứu chị thì Ga bỏ chạy. Sau đó, H. đưa nạn nhân đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người nhưng nạn nhân đã tử vong. Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Dân Việt Tại hiện trường, công an phát hiện một lưỡi dao và cán dao Thái Lan, nghi là hung khí gây án đối tượng bỏ lại. Nghi phạm sau đó bị Công an huyện Hớn Quản bắt giữ khi đang trốn tại ấp Long Bình, xã Tân Quan.