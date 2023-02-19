"Trước đây, Lâm Anh Đạt làm việc tại một công ty trên địa bàn với mức lương ổn định. Bố Đạt làm nông, mẹ phụ thợ hồ. Năm trước, gia đình vay tiền làm nhà, Đạt là lao động chính trả số nợ đang vay. Vì khó khăn, công ty cắt giảm nhân sự, Đạt nghỉ việc. Khoảng nửa năm trở lại đây, Đạt làm cho Công ty CP Giao hàng tiết kiệm, nhiệm vụ giao hàng ở các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa)", ông Luyện nói.

Theo thông tin từ Vietnamnet, liên quan đến vụ việc anh Lâm Anh Đạt (nghề nghiệp shipper, 24 tuổi, trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) bị một cặp vợ chồng người nhận hàng sử dụng hung khí đánh gãy cả hai tay, vào tối ngày 18/2, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Phú Bình Tây (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) Nguyễn Hồng Luyện cho biết, Đạt có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào khoảng 11 giờ ngày 17/2, lúc này anh ghé nhà ông N (trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng.

Cũng theo ông Luyện, sau khi biết được chuyện của gia đình, địa phương đã đến động viên, thăm hỏi, mong Đạt mau khỏi.

Lúc này, ông N ra nhưng không nhận hàng, anh Đạt lấy điện thoại gọi cho người bán hàng để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông N trao đổi với người bán. “Thời điểm này, tôi thấy giữa ông N và shop bán 2 cây hoa đỗ quyên có lời qua tiếng lại. Chừng 10 phút sau thì cuộc gọi kết thúc. Khi đưa điện thoại cho tôi, ông N tỏ vẻ rất bực tức”, anh Đạt kể lại.

Với nhiệm vụ của người người shipper, anh Đạt nói ông N nếu không nhận hàng thì phải trả phí giao hàng để anh giao lại nơi làm việc và hoàn chuyển trả đơn hàng về cho người bán. Lúc này, ông N đá mạnh vào người anh Đạt, sau đó dùng tay đấm liên tiếp và dùng bình hoa đập vào đầu anh. Bức xúc vì bị ông N đánh, anh Đạt phản ứng để tự vệ, ông N hô lớn, người vợ chạy ra kéo cửa cổng. Sau đó ông N dùng tuýp sắt, vợ dùng hai ghế inox thay nhau đánh vào người anh Đạt. Rất may anh Đạt mang mũ bảo hiểm nên không bị chấn thương nặng ở phần đầu.

Bị đánh liên tục, anh Đạt dùng tay đỡ. Chịu không nổi, anh Đạt tìm cách thoát thân, đẩy cửa cổng chạy qua lẩn trốn nhà dân gần đó và nhờ người dân điện thoại báo công an. “Việc vợ chồng ông N dùng hung khí đánh tôi, rất nhiều người dân gần đó chứng kiến. Lúc đang lẩn trốn trong nhà người dân, tôi nghe ông N vác dao đi tìm, sợ ông N phát hiện tôi lẩn trốn sẽ nguy hiểm tính mạng nên lúc này tôi đi bộ vòng đường nhỏ đến công an xã để trình báo sự việc”, anh Đạt nói thêm.

Anh Đạt bị đa chấn thương sau khi bị khách hàng đánh đập - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Ngay sau đó, công an xã Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa) đã đến nhà ông N và mời ông này xuống trụ sở công an xã làm việc, lấy lời khai và tìm hiểu sự việc.

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày (17/2), anh Đạt sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Sau khi chụp X-Quang, xương cẳng tay, làm các xét nghiệm y khoa, các bác sĩ kết luận anh Đạt bị gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy 2 vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái (gãy 3 vị trí).

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo công an huyện Tư Nghĩa cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc anh Lâm Anh Đạt bị người nhận hàng đánh gãy hai tay. Công an đã làm việc, lấy lời khai ban đầu của hai bên. Hiện chờ kết quả giám định thương tật của anh Đạt để có cơ sở xử lý các bước tiếp theo.