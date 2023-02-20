Hoàn cảnh khó khăn của nam sinh ở Lào Cai bị hai con chó thả rông cắn gây thương tích nặng

Xã hội 20/02/2023 10:21

Em Hoàng V. (16 tuổi, dân tộc Mông), trong lúc tập thể dục bị hai con chó thả rông cắn gây thương tích nặng, phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ VietNamNet, đại diện Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, bệnh nhân Hoàng V. (sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai) nhập viện vào chiều 18/2 sau khi bị chó tấn công tại TP Lào Cai. Bệnh nhân hoảng loạn, bị đa chấn thương trên toàn cơ thể với khoảng 10 vết thương lớn gây rách sâu phần mềm và nhiều vết thương do răng chó cắn gây nên. 

Bác sĩ cho biết thêm, vết thương do chó cắn rất nhiều vi khuẩn, có thể chứa độc tố, nguy cơ nhiễm trùng cao nên phải để hở trong khoảng 5 - 7 ngày mới có thể phẫu thuật khâu lại.

“Hiện sức khỏe của em V. đã ổn định. Bệnh nhân cũng đã có thể bình tĩnh nói chuyện trở lại”, đại diện Khoa Ngoại chấn thương chia sẻ.

Hoàn cảnh khó khăn của nam sinh ở Lào Cai bị hai con chó thả rông cắn gây thương tích nặng - Ảnh 1
Sức khỏe của V cũng đã ổn định, có thể giao tiếp được bình thườn - Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam
Hoàn cảnh khó khăn của nam sinh ở Lào Cai bị hai con chó thả rông cắn gây thương tích nặng - Ảnh 2
V. nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp Luật Việt Nam, giáo viên chủ nhiệm của em V cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường và các giáo viên đã thăm hỏi, động viên đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho em V trong quá trình điều trị. Phía gia đình chủ của 2 con chó cũng đã phối hợp, cử người túc trực chăm sóc em V và chi trả hoàn toàn viện phí.

Chia sẻ thêm về gia cảnh em V, cô Hoa cho biết em V có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ em đều làm nương rẫy để trang trải cuộc sống, gia đình cũng đang rất lo lắng cho sức khỏe của em. V là sinh viên năm nhất của trường Cao đẳng Lào Cai, mới nhập học được khoảng 2 tháng.

Hoàn cảnh khó khăn của nam sinh ở Lào Cai bị hai con chó thả rông cắn gây thương tích nặng - Ảnh 3
Nam sinh bị chó tấn công, kéo ngã trên đường đi tập thể dục - Ảnh: VietNamNet

Vụ việc xảy ra vào chiều 18/2, V. chạy bộ thể dục tại khu đô thị của TP Lào Cai thì bị 2 con chó to hung hãn tấn công. Khi bị tấn công, nạn nhân đã cố chống trả nhưng bị chó kéo ngã và tiếp tục cắn xé. Lúc này, người dân đi qua phát hiện, giải cứu và đưa V. đi cấp cứu.

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