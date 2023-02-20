Chân dung đối tượng hành hung nam shipper gãy cả hai tay ở Quảng Ngãi

Xã hội 20/02/2023 17:29

Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Trương Đình Nhạt để điều tra về vụ shipper Lâm Anh Đạt bị đánh gãy 2 tay.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều ngày 20/2, Đại tá Phan Văn Nhẫn - Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa xác nhận, Công an huyện đã bắt khẩn cấp Trương Đình Nhạt (trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

 

“Chúng tôi đang trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi giám định tỷ lệ thương tật của anh Lâm Anh Đạt để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nhạt. Riêng vợ ông Nhạt đang nuôi, chăm sóc cháu nhỏ 2 tuổi, cơ quan điều tra tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để xem xét có tạm giữ hình sự bà này hay không”, Đại tá Nhẫn thông tin thêm.

Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cho biết, huyện đã chỉ đạo cho công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc kể trên. “Nếu quá trình điều tra phát hiện có dấu hiệu phạm tội sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can”, ông Vinh nói thêm.

Chân dung đối tượng hành hung nam shipper gãy cả hai tay ở Quảng Ngãi - Ảnh 1
 Trương Đình Nhạt tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, anh Lâm Anh Đạt (24 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, khoảng 11h ngày 17/2, anh đến nhà ông Trương Đình Nhạt (trú thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) giao đơn hàng 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng.

Ông Nhạt lúc này ra gặp nhưng không nhận hàng. Anh Đạt gọi điện cho người bán để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông Nhạt trao đổi. Sau khi nghe điện thoại, ông Nhạt không nhận hàng, anh Đạt đã đề nghị ông trả phí giao hàng để anh giao lại nơi làm việc và hoàn chuyển trả đơn về cho người bán.

Chân dung đối tượng hành hung nam shipper gãy cả hai tay ở Quảng Ngãi - Ảnh 2
Hiện sức khỏe của shipper Đạt còn yếu, ăn ít, cánh tay bầm đen, mọi sinh hoạt đều được người nhà hỗ trợ - Ảnh: Báo Tiền Phong
Chân dung đối tượng hành hung nam shipper gãy cả hai tay ở Quảng Ngãi - Ảnh 3
Cánh tay của Đạt vẫn bầm tím sau cuộc phẫu thuật - Ảnh: Báo Tiền Phong

Sau đó, ông Nhạt dùng chân đá mạnh vào người anh, đấm liên tiếp và dùng bình hoa đập vào đầu shipper này. Lúc này, anh Đạt phản ứng tự vệ.

Ông Nhạt tiếp tục dùng tuýp sắt, vợ dùng hai ghế inox đánh tới tấp anh Đạt. Rất may anh mang mũ bảo hiểm nên không bị chấn thương ở phần đầu. Bị đánh liên tục, anh Đạt tìm cách thoát thân, đẩy cửa cổng chạy sang nhà dân gần đó trốn và báo công an.

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Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, hiện đang tạm hình sự đối với Trần Quốc Phú (38 tuổi, ở huyện Chợ Gạo) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

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