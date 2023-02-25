Sập bẫy công tác viên bán hàng online, cô gái bị lừa hơn 600 triệu đồng

Đời sống 25/02/2023 13:04

Nhận làm cộng tác viên bán hàng qua facebook, chị N, ở Cao Bằng đã bị lừa mất hơn 600 triệu đồng một cách tinh vi.

 

Theo thông tin báo Tiền Phong, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã nhận được đơn trình báo của chị N (SN 1993, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về việc bị lừa đảo số tiền lớn khi nhận làm cộng tác viên bán hàng qua mạng.

Khoảng giữa tháng 2/2023, chị N. thấy trang Facebook có tên “Khối TD YOD 2023” quảng cáo cần tuyển cộng tác viên kinh doanh thời trang với lợi nhuận trên 300.000/ngày nên đã tìm hiểu và được một tài khoản có tên “Quỳnh Anh” chủ động nhắn tin, hướng dẫn cài đặt ứng dụng có tên “TimeBucks”, tạo tài khoản, làm nhiệm vụ để nhận được hoa hồng và tiền thưởng.

Sập bẫy công tác viên bán hàng online, cô gái bị lừa hơn 600 triệu đồng - Ảnh 1
Chị N (bìa trái) trình bày sự việc với cơ quan điều tra -Ảnh: CL

Chị N. đã thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng này và trong lần đầu chuyển 500.000 đồng làm nhiệm vụ thì được thông báo trả “hoa hồng” 650.000 đồng.

Thấy đơn giản, chị N tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo và chuyển số tiền ngày càng lớn hơn, nhưng các đối tượng đều thông báo lỗi và cho rằng chị N. không hoàn thành nhiệm vụ; yêu cầu chị N. nếu muốn rút được tiền thì phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác. Tổng cộng, chị N. đã chuyển đi hơn 600 triệu đồng.

Khi biết bị lừa, nạn nhân đã đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng trình báo.

Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

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