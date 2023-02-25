Quảng Ninh: Điều tra vụ đàn ông đá vào mặt nữ trưởng phòng công chứng

Đời sống 25/02/2023 14:45

Cơ quan chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông chửi bới, nhổ nước bọt, dùng chân đá vào mặt nữ trưởng văn phòng công chứng.

 

Theo thông tin báo Vietnam.net, ngày 23/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh người đàn ông tới một văn phòng công chứng chửi bới rồi hành hung trưởng văn phòng.

Vụ việc xảy ra tại Văn phòng công chứng N.T.T (khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

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Người đàn ông đá vào mặt nữ trưởng văn phòng công chứng (Ảnh cắt từ clip)

Nội dung đoạn clip cho thấy, người đàn ông mặc áo xanh sọc trắng được cho tên là D. đã liên tục có hành vi nói nặng lời với chị N.T.T là công chứng viên, Trưởng văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thương.

Phản ứng lại với hành động khiếm nhã trên, chị T. vẫn rất lịch sự mời người đàn ông trên bình tĩnh và ngồi nói chuyện cụ thể.

Tuy nhiên, ông D. đã có những hành vi nhổ nước bọt vào mặt chị T., rồi đột ngột dùng chân đá vào mặt khiến chị T. phải nhập viện.

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Vết bầm tím trên mặt chị T. do bị đá (Ảnh: Vietnam.net)

Đoạn clip người phụ nữ bị tấn công và hình ảnh khuôn mặt nạn nhân bầm tím vì bị đá lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Công an phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, cho biết, đã tiếp nhận thông tin phản ánh về clip người phụ nữ N.T.T bị đánh và mời hai bên lên giải quyết. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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