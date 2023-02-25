Một thi thể nam giới được phát hiện tử vong, trôi dạt vào bờ biển của xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế)
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Theo thông tin báo Tiền Phong, sáng 25/2, UBND xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền, tỉnh Huế) cho biết, chính quyền địa phương phối hợp cơ quan chức năng tiến hành xác minh nguyên nhân, danh tính một nạn nhân được phát hiện tử vong, trôi dạt vào khu vực gần bờ biển của xã.
Theo đó, vào sáng cùng ngày, người dân xã Quảng Ngạn trong lúc ra biển đánh cá đã phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào vùng bờ tại khu vực thôn Tân Mỹ (xã Quảng Ngạn) nên thông báo đến chính quyền địa phương.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.
Bước đầu xác định thi thể vừa được phát hiện không phải là người địa phương, hiện đang trong tình trạng phân hủy.
Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ danh tính, thông tin thi thể.