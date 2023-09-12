Hàng xóm kể lại giây phút nghẹt thở khi công an khống chế người cha sát hại con tại Biên Hòa

Đời sống 12/09/2023 20:26

Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Tiến Lưu (38 tuổi tạm trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để điều tra, làm rõ hành vi giết chính con gái ruột mình.

Theo VietNamNet đưa tin, sáng 12/9, PV VietNamNet quay lại khu KP3, phường Trảng Dài (TP Biên Hoà), nơi xảy ra nghi án cha dùng tay bóp cổ con gái rồi chụp hình, quay video gửi lên nhóm zalo. Ngôi nhà thuê cấp 4 nằm sâu trong con hẻm nhỏ, không có số, tên đường,… Căn nhà vẫn khoá cổng, nhiều hàng xóm bàn tán xôn xao về câu chuyện vừa xảy ra hôm qua.

Bà Phạm Thị Hiểu (72 tuổi, Tổ trưởng dân phố, KP3, phường Trảng Dài) cho biết, trưa 11/9, bà nghe mọi người hô hoán nói rằng nhà Lưu thuê trọ xảy ra chuyện.

“Lúc 12h55, Lưu chụp hình rồi quay cả video gửi cho nhóm zalo anh em, bạn bè làm cùng công ty. Lưu quay video gửi cho cả nhóm zalo nói ‘tao giết con chết rồi’”, bà Hiểu kể lại.

Khi đến nơi, mọi người xông vào, nhanh chóng lôi được cháu bé thứ 2 ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn. Sau đó, Lưu cầm dao khoá trái cửa, cố thủ trong nhà. Một lúc sau, khi lực lượng công an có mặt, liên tục gọi cửa nhưng Lưu vẫn không mở. Công an đập kính, phá cửa để cứu bé N. Lúc đó, Lưu cầm dao phi ra, chém 3 phát vào nón bảo hiểm của một chiến sĩ công an.

Hàng xóm kể lại giây phút nghẹt thở khi công an khống chế người cha sát hại con tại Biên Hòa - Ảnh 1
Lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Tiến Lưu. Ảnh: VietNamNet

“3 công an, 3 dân phòng và mấy người nữa mà không làm gì được. Lực lượng chức năng phải xịt hơi cay mới khống chế được Lưu”, bà Tổ trưởng dân phố nhớ lại.

Sau đó, công an đưa Lưu về trụ sở để làm việc, chờ pháp y đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Một hàng xóm khác cho biết, gia đình Lưu đã thuê nhà này sinh sống hơn 3 năm. Chồng làm tài xế, vợ làm công ty gần nhà. Gia đình có 2 người con, con gái đầu đang học lớp 5, con nhỏ gần được 3 tuổi. Hằng ngày, 2 cháu vẫn hay ra chơi cùng với các bạn nhỏ trong xóm.

“Cháu N. ngoan, lễ phép, học sinh giỏi, làm lớp trưởng. Sáng sớm hôm nay, đứa trẻ tội nghiệp ấy được đưa về nhà ở Phú Yên rồi”, hàng xóm nói.

Như báo Tuổi Trẻ đã đưa tin trước đó, tối 11-9, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Tiến Lưu (38 tuổi, trú phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để điều tra về nghi án giết con gái ruột.

Nạn nhân là bé N.T.T.N., 10 tuổi, con ruột của Lưu.

Hàng xóm kể lại giây phút nghẹt thở khi công an khống chế người cha sát hại con tại Biên Hòa - Ảnh 2
Hiện trường nơi vụ án cha nghi sát hại con gái ruột. Ảnh: VietNamNet.

Thông tin ban đầu, Lưu cùng vợ và hai con gái sống với nhau tại phường Trảng Dài. Thời gian gần đây, giữa Lưu và vợ xảy ra mâu thuẫn nên chị V. (vợ Lưu) bỏ nhà đi.

Trưa 11-9, Lưu chụp hình dùng tay bóp cổ bé N. rồi gửi lên nhóm Zalo công ty, nơi hai vợ chồng Lưu đang làm thuê. Thấy vậy, một số đồng nghiệp đã trình báo công an địa phương.

Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng công an đến kiểm tra nhưng Lưu khóa trái cửa, cầm dao cố thủ bên trong nhà.

Công an phá cửa vào trong nhà khống chế Lưu đưa về trụ sở làm việc, đồng thời giải cứu con gái nhỏ của Lưu. Riêng bé N. đã tử vong trước đó.

Bắt người cha nhẫn tâm sát hại con gái  ruột 11 tuổi rồi gửi ảnh cho đồng nghiệp báo tin

Bắt người cha nhẫn tâm sát hại con gái  ruột 11 tuổi rồi gửi ảnh cho đồng nghiệp báo tin

Sau khi cãi nhau, người vợ bỏ nhà đi nên người chồng đã ra tay sát hại chính con gái 11 tuổi của mình rồi gửi hình ảnh vào nhóm chát của công ty, nơi 2 vợ chồng đang làm việc.

Xem thêm
Từ khóa:   cha giết con gái 11 tuổi Giết người do ghen tuông tin mới

TIN MỚI NHẤT

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 12 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 27 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 42 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích