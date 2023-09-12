Bà Phạm Thị Hiểu (72 tuổi, Tổ trưởng dân phố, KP3, phường Trảng Dài) cho biết, trưa 11/9, bà nghe mọi người hô hoán nói rằng nhà Lưu thuê trọ xảy ra chuyện.

Theo VietNamNet đưa tin, sáng 12/9, PV VietNamNet quay lại khu KP3, phường Trảng Dài (TP Biên Hoà), nơi xảy ra nghi án cha dùng tay bóp cổ con gái rồi chụp hình, quay video gửi lên nhóm zalo. Ngôi nhà thuê cấp 4 nằm sâu trong con hẻm nhỏ, không có số, tên đường,… Căn nhà vẫn khoá cổng, nhiều hàng xóm bàn tán xôn xao về câu chuyện vừa xảy ra hôm qua.

Khi đến nơi, mọi người xông vào, nhanh chóng lôi được cháu bé thứ 2 ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn. Sau đó, Lưu cầm dao khoá trái cửa, cố thủ trong nhà. Một lúc sau, khi lực lượng công an có mặt, liên tục gọi cửa nhưng Lưu vẫn không mở. Công an đập kính, phá cửa để cứu bé N. Lúc đó, Lưu cầm dao phi ra, chém 3 phát vào nón bảo hiểm của một chiến sĩ công an.

“Lúc 12h55, Lưu chụp hình rồi quay cả video gửi cho nhóm zalo anh em, bạn bè làm cùng công ty. Lưu quay video gửi cho cả nhóm zalo nói ‘tao giết con chết rồi’”, bà Hiểu kể lại.

Lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Tiến Lưu. Ảnh: VietNamNet

“3 công an, 3 dân phòng và mấy người nữa mà không làm gì được. Lực lượng chức năng phải xịt hơi cay mới khống chế được Lưu”, bà Tổ trưởng dân phố nhớ lại.

Sau đó, công an đưa Lưu về trụ sở để làm việc, chờ pháp y đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Một hàng xóm khác cho biết, gia đình Lưu đã thuê nhà này sinh sống hơn 3 năm. Chồng làm tài xế, vợ làm công ty gần nhà. Gia đình có 2 người con, con gái đầu đang học lớp 5, con nhỏ gần được 3 tuổi. Hằng ngày, 2 cháu vẫn hay ra chơi cùng với các bạn nhỏ trong xóm.

“Cháu N. ngoan, lễ phép, học sinh giỏi, làm lớp trưởng. Sáng sớm hôm nay, đứa trẻ tội nghiệp ấy được đưa về nhà ở Phú Yên rồi”, hàng xóm nói.

Như báo Tuổi Trẻ đã đưa tin trước đó, tối 11-9, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Tiến Lưu (38 tuổi, trú phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để điều tra về nghi án giết con gái ruột.

Nạn nhân là bé N.T.T.N., 10 tuổi, con ruột của Lưu.

Hiện trường nơi vụ án cha nghi sát hại con gái ruột. Ảnh: VietNamNet.

Thông tin ban đầu, Lưu cùng vợ và hai con gái sống với nhau tại phường Trảng Dài. Thời gian gần đây, giữa Lưu và vợ xảy ra mâu thuẫn nên chị V. (vợ Lưu) bỏ nhà đi.

Trưa 11-9, Lưu chụp hình dùng tay bóp cổ bé N. rồi gửi lên nhóm Zalo công ty, nơi hai vợ chồng Lưu đang làm thuê. Thấy vậy, một số đồng nghiệp đã trình báo công an địa phương.

Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng công an đến kiểm tra nhưng Lưu khóa trái cửa, cầm dao cố thủ bên trong nhà.

Công an phá cửa vào trong nhà khống chế Lưu đưa về trụ sở làm việc, đồng thời giải cứu con gái nhỏ của Lưu. Riêng bé N. đã tử vong trước đó.