Sau khi cãi nhau, người vợ bỏ nhà đi nên người chồng đã ra tay sát hại chính con gái 11 tuổi của mình rồi gửi hình ảnh vào nhóm chát của công ty, nơi 2 vợ chồng đang làm việc.

Theo báo Pháp Luật đưa tin, chiều ngày 11-9, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các Phòng nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cha sát hại con gái 11 tuổi tại khu phố 3 (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày người đàn ông tên Lưu đã dùng dao sát hại con gái tên là N (11 tuổi) tại căn nhà thuê tại khu phố 3 (phường Trảng Dài, TP Biên Hoà). Sau khi sát hại con gái, Lưu lấy điện thoại chụp hình rồi gửi hình ảnh cho người thân qua mạng xã hội để báo tin.

Căn nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng ở TP.Biên Hoà. Ảnh: Báo Dân Việt.

Theo Dân Việt đưa tin, vào ngày 9/9, vợ chồng L. xảy ra cãi vã nên chị V. đã bỏ nhà đi để lại 2 con gái ở nhà với chồng.

Trưa 11/9, L. đã gửi hình ảnh sát hại cháu N. vào nhóm chát của công ty, nơi 2 vợ chồng L. đang làm việc. Lúc này, một số người làm cùng phát hiện sự việc nên đã trình báo cho Công an phường Trảng Dài.

Đến hơn 13h30 chiều cùng ngày, khi lực lượng chức năng đến kiểm tra căn nhà thì L. cầm dao cố thủ bên trong. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng khống chế thành công L. và giải cứu bé gái khoảng 5 tuổi, là con gái út của vợ chồng người này.

Người cha sát hại con gái 11 tuổi bị khống chế bắt giữ. Ảnh: Báo Dân Việt.

Tiến hành kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng công an phát hiện cháu N. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Hiện lực lượng chức năng đang lấy lời khai đối tượng để điều tra làm rõ vụ án mạng.

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