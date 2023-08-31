Tử hình kẻ giết người chạy xe ôm trong vườn mít để cướp tài sản ở An Giang

Đời sống 31/08/2023 15:36

Lâm vào cảnh nợ nần do ham mê cờ bạc, Cường đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản và phi tang xác trong vườn mít. Bị cáo bị tòa tuyên án tử hình.

Theo báo Dân Việt đưa tin, sáng 31/8, tại phiên tòa sơ thẩm Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Cường (SN 1982, trú tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) tử hình về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Cường là tử hình. Đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền 55 triệu đồng cho gia đình người bị hại.

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Bị cáo Nguyễn Hùng Cường bị tuyên án tử hình. Ảnh: Báo Pháp Luật. 

Theo cáo trạng trước đó do báo Pháp Luật đưa tin, khoảng giữa tháng 12-2022, Cường đến khu vực xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp để mua bán dừa. Sau đó, Cường lại sang Casino ở Vương quốc Campuchia để đánh bạc, dẫn đến nợ nần và nảy sinh ý định tìm người chạy xe ôm để giết, cướp tài sản.

Sáng 26-12-2022, Cường chuẩn bị hung khí, rồi gọi điện thoại cho ông VVL thuê chở Cường đi từ chợ Thường Phước 1 đến tỉnh An Giang với giá 500.000 đồng. Lên xe, Cường kêu ông L. chở mình đến khu vực Kênh 8 thuộc xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, An Giang nói dối là đến chỗ quen để mượn tiền.

Tin tưởng, ông L. điều khiển xe theo lộ trình mà Cường chỉ dẫn. Khi đến khu vực vườn trái cây ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ thì Cường kêu ông L. điều khiển xe đến cuối vườn mít rồi cả 2 dừng lại ngồi uống nước.

Nhân lúc ông L. không chú ý, Cường lấy cây sắt ra đánh liên tiếp 2 cái vào sau gáy làm người xe ôm tử vong tại chỗ. Cường liền lục lấy 34.000 đồng, điện thoại di động, 1 chiếc nhẫn trọng lượng 1 chỉ vàng 24 kara của nạn nhân.

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Lực lượng chức năng thực nghiệm điều tra lại quá trình giết người của Cường. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Ngày 28/12, Cường quay về TP.Châu Đốc thuê phòng trọ ở.

Để tránh bị phát hiện, Cường mua chai sơn về xịt thay đổi màu xe và thay đổi biển số xe cướp được của ông Liêm để sử dụng. Đến chiều 31/12, người dân phát hiện xác ông Liêm đang trong giai đoạn phân hủy nên báo Công an.

Ngày 5/1/2023, Cường bị lực lượng Công an bắt giữ. Đến ngày 9/1, Cường bị khởi tố tạm giam để điều tra.

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