Hà Nội: Người đàn ông sát hại nhân tình trên phố Hàng Bài nhận án tử hình

Đời sống 21/06/2023 15:56

Sau khi gây án, người đàn ông này dùng dao tự đâm 5 nhát vào bụng rồi tiến lại ôm thi thể nạn nhân ngay trên phố Hàng Bài, Hà Nội.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 21/6, TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình bị cáo Mai Xuân Thái (SN 1982, ở Hoàng Mai, Hà Nội) vì tội “Giết người”.

Hà Nội: Người đàn ông sát hại nhân tình trên phố Hàng Bài nhận án tử hình - Ảnh 1
Mai Xuân Thái tại tòa - Ảnh: Vietnamnet

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 11/2021, thông qua lớp tập Yoga ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bị cáo Thái quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Q. (SN 1982, ở Hà Nội).

Đến cuối tháng 6/2022, giữa Thái và chị Q. nảy sinh mâu thuẫn và chị Q. muốn chấm dứt quan hệ với nhân tình. Bị cáo không đồng ý, nảy sinh ý định gặp chị Q. để níu kéo quan hệ, nếu bị từ chối sẽ giết tình nhân rồi tự sát.

Dẫn tin từ báo Dân Việt, theo điều tra ban đầu, trưa 11/8/2022, Thái đi xe máy bám theo nạn nhân đến lớp tập Yoga. Tại đây, bị cáo Thái mang theo dao đã thủ sẵn trong cốp xe máy, ngồi cửa phòng tập đợi nạn nhân. Chiều cùng ngày, khi nạn nhân tập xong, Thái bám theo người phụ nữ này đến phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Hà Nội: Người đàn ông sát hại nhân tình trên phố Hàng Bài nhận án tử hình - Ảnh 2
Hiện trường vụ án tại phố Hàng Bài - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Sau đó, hai người đã xảy ra cãi vã. Thái rút dao đâm 14 nhát vào người nạn nhân khiến người phụ nữ này tử vong. Sau khi gây án, người đàn ông này dùng dao tự đâm 5 nhát vào bụng rồi tiến lại ôm thi thể nạn nhân. Hành vi dã man của đối tượng Thái xảy ra tại nơi công cộng đã gây rúng động.

Tại toà, bị cáo Thái đã khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào lời khai của bị cáo và bản luận tội của Viện KS, TAND Hà Nội tuyên phạt Mai Xuân Thái án tử hình về tội "Giết người".

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