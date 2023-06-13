Theo cơ quan điều tra, tuy hậu quả chết người chưa xảy ra nhưng hành vi thả chó dữ tấn công vào vùng trọng yếu của cơ thể, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả chết người.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, ngày 13/6, Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng đã gửi bản kết luận điều tra bổ sung cho VKSND cùng cấp đề nghị truy tố tội giết người đối với bị can Trần Đình Thảo (47 tuổi, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) - người thả chó pitbull cắn hàng xóm. Trước đó, ngày 15/3, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án này và trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung liên quan hành vi của Thảo vì có dấu hiệu của tội giết người. Trong cáo trạng phiên tòa hôm 15/3, VKS đề nghị truy tố Thảo tội cố ý gây thương tích.

Thảo thả hai con chó qua cắn hàng xóm - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo hồ sơ vụ việc, chiều 29/5/2022, Đặng Văn Ngọc (37 tuổi) cùng Trương Anh Tâm (40 tuổi) ngồi nhậu tại nhà của Ngọc ở tổ 100, phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Tại đây, Ngọc kể cho Tâm nghe mâu thuẫn về đất đai của mình với Thảo. Khoảng 30 phút sau, Tâm qua nhà gọi Thảo đến nhà Ngọc để giải quyết mâu thuẫn. Thảo qua gặp Ngọc, hai bên tiếp tục mâu thuẫn, cãi nhau gây gắt và xông vào dùng tay, chân đánh nhau. Tâm đứng bên cạnh không can ngăn mà cùng với Ngọc xông đến đánh Thảo làm người này ngã xuống sân. Thảo đứng dậy chạy về trước nhà lấy một cái xẻng quay lại đánh trả.

Tuy nhiên, Tâm tước được cái xẻng và đánh Thảo hai cái khiến vào vùng mặt và đầu khiến Thảo gục xuống đất. Lúc này, Ngọc lấy cái xẻng từ tay Tâm đánh thêm Thảo 2-3 cái nữa. Khi thấy Thảo chảy nhiều máu Ngọc dừng lại. Theo Tạp chí Người Đưa Tin, cáo trạng cáo buộc Tâm, Ngọc đã có hành vi dùng xẻng là hung khí nguy hiểm, đánh nhiều cái vào vùng mặt, đầu, sau gáy của Thảo, gây tỉ lệ thương tích 14% đã phạm tội giết người. Nay, theo điều tra bổ sung, sau khi bị Tâm và Ngọc đánh, Thảo về nhà thả hai con chó (pitbull và béc giê) đang nhốt trong chuồng dẫn qua nhà Ngọc cắn trả. Ngọc bị chó pitbull cắn nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, tay và chân gây thương tật 29%. Theo CQĐT, tuy hậu quả chết người chưa xảy ra nhưng hành vi thả chó dữ tấn công vào vùng trọng yếu của cơ thể, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả chết người… Cơ quan điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung, kết luận điều tra bổ sung đến viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Thảo về tội giết người.

Vụ Pitbull tấn công người: Là loài chó nguy hiểm số 1 thế giới, nhiều nước cấm nuôi Mới đây, thông tin về người mẹ bị chó Pitbull nuôi tại nhà tấn công dẫn đến tử vong khiến nhiều người không khỏi xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tha-cho-pitbull-ra-can-hang-xom-chu-cho-bi-e-nghi-truy-to-ve-toi-giet-nguoi-591978.html