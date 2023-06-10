Choáng với chú chó có lưỡi dài 'miên man', lập kỷ lục thế giới

Chú chó có tên Zoey đến từ Mỹ đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness là "Chú chó có lưỡi dài nhất thế giới".

Ngày 7/6 (giờ địa phương), BBC đưa tin, chú chó có tên Zoey, sống ở Metarie, gần New Orleans, Louisiana, là chú chó có chiếc lưỡi dài nhất còn sống được ghi vào sách kỷ lục Guinness, với chiếc lưỡi dài 12,7cm.

Guinness tìm ra chú chó có lưỡi dài nhất thế giới, chiều dài lưỡi lên đến 12,7cm - Ảnh: GWR

Kỷ lục trước đó là 9,49cm, được thiết lập bởi một chú chó thuộc giống Setter có tên Bisbee ở Tucson, Arizona, Mỹ, lúc 3 tháng tuổi. Trước khi Bisbee lập kỷ lục, kỷ lục này thuộc về một con chó cái tên Mochi, thuộc giống St. Bernard, đến từ bang Dakota của Mỹ, với chiếc lưỡi dài 18,58cm. Mochi đã giữ kỷ lục trong 5 năm trước khi chết vào năm 2021.

Zoey, hiện 3 tuổi, là chú chó lai giữa dòng máu Labrador và giống chó chăn cừu Đức.

Khi còn nhỏ, lưỡi của Zoey thường xuyên thè ra khỏi miệng - GWR

Sadie và Drew Williams, chủ nhân của Zoey, cho biết họ nhận nuôi Zoey khi chú chó được 6 tuần tuổi. Hai người cho rằng khi Zoey lớn lên, lưỡi của nó cũng dài ra nên đã đưa Zoey đến bác sĩ thú y vào năm ngoái để đo chiều dài lưỡi.

Zoey thích các hoạt động ngoài trời như đi bộ, nhặt bóng, đuổi sóc, lái ô tô và bơi lội. Andrew cho biết lưỡi của Zoey thè ra mỗi lúc một lâu hơn.

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