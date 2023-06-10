Choáng với chú chó có lưỡi dài 'miên man', lập kỷ lục thế giới

Thế giới 10/06/2023 18:56

Chú chó có tên Zoey đến từ Mỹ đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness là "Chú chó có lưỡi dài nhất thế giới".

Ngày 7/6 (giờ địa phương), BBC đưa tin, chú chó có tên Zoey, sống ở Metarie, gần New Orleans, Louisiana, là chú chó có chiếc lưỡi dài nhất còn sống được ghi vào sách kỷ lục Guinness, với chiếc lưỡi dài 12,7cm. 

Choáng với chú chó có lưỡi dài 'miên man', lập kỷ lục thế giới - Ảnh 1
Guinness tìm ra chú chó có lưỡi dài nhất thế giới, chiều dài lưỡi lên đến 12,7cm - Ảnh: GWR

Kỷ lục trước đó là 9,49cm, được thiết lập bởi một chú chó thuộc giống Setter có tên Bisbee ở Tucson, Arizona, Mỹ, lúc 3 tháng tuổi. Trước khi Bisbee lập kỷ lục, kỷ lục này thuộc về một con chó cái tên Mochi, thuộc giống St. Bernard, đến từ bang Dakota của Mỹ, với chiếc lưỡi dài 18,58cm. Mochi đã giữ kỷ lục trong 5 năm trước khi chết vào năm 2021.

Zoey, hiện 3 tuổi, là chú chó lai giữa dòng máu Labrador và giống chó chăn cừu Đức. 

Choáng với chú chó có lưỡi dài 'miên man', lập kỷ lục thế giới - Ảnh 2
Khi còn nhỏ, lưỡi của Zoey thường xuyên thè ra khỏi miệng - GWR

Sadie và Drew Williams, chủ nhân của Zoey, cho biết họ nhận nuôi Zoey khi chú chó được 6 tuần tuổi. Hai người cho rằng khi Zoey lớn lên, lưỡi của nó cũng dài ra nên đã đưa Zoey đến bác sĩ thú y vào năm ngoái để đo chiều dài lưỡi. 

Zoey thích các hoạt động ngoài trời như đi bộ, nhặt bóng, đuổi sóc, lái ô tô và bơi lội. Andrew cho biết lưỡi của Zoey thè ra mỗi lúc một lâu hơn.

Cuộc sống hiện tại của người phụ nữ thấp bé nhất thế giới trong kỷ lục Guinness

Cuộc sống hiện tại của người phụ nữ thấp bé nhất thế giới trong kỷ lục Guinness

Tình trạng hiện tại của Jyoti Amge, người đã được ghi vào Kỷ lục Thế giới Guinness với tư cách là người phụ nữ thấp nhất thế giới, đang nhận được nhiều sự chú ý. 

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới lưỡi dài nhất thế giới Kỷ lục Guinness

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 42 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 1 giờ 51 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích