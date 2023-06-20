Gã đàn ông man rợ giết chết 2 người tình vì bị từ chối sống chung

Đời sống 20/06/2023 16:56

Vào năm 2005, đối tượng đã giết người tình thứ nhất của mình. Sau 11 năm lãnh án, hắn tiếp tục ra tay sát hại người tình mới.

Theo thông tin từ báo Tin Tức - Thông tấn xã Việt Nam, ngày 20/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên án tử hình đối với L.V.G. (45 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, tháng 11/2022, G. và chị N.T.L (40 tuổi) có quan hệ tình cảm, sống với nhau như vợ chồng tại nhà chị L. (ở xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, Bình Phước). Trong thời gian sống chung, do mâu thuẫn tình cảm, G. thường xuyên uống rượu, đánh đập chị N.T.L.

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Đối tượng L.V.G tại phiên tòa xét xử - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Ngày 16/2/2023, G. bị chị N.T.L đuổi ra khỏi nhà vì không muốn sống chung nữa nên đã nảy sinh ý định giết chị N.T.L rồi tự tử. Khoảng 4 giờ ngày 17/2, G. mang dao và thuốc trừ cỏ đến nhà chị N.T.L Tại đây, G. cầm con dao đi vào, nói chuyện và ôm chị N.T.L nhưng bị đẩy ra. Sau đó, G. đã lấy con dao đâm liên tiếp vào người chị N.T.L. Gây án xong, G. lấy chai thuốc trừ cỏ uống rồi vào trong nhà tắm chốt cửa lại.

Gã đàn ông man rợ giết chết 2 người tình vì bị từ chối sống chung - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: VOV

Nghe tiếng kêu của chị N.T.L người thân sống ở cạnh đó đã chạy sang, phát hiện vụ việc nên đã cố gắng phá cửa thì G. đã chạy thoát ra ngoài đường. Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng chị N.T.L đã tử vong. G. bỏ trốn nhưng bị bắt giữ sau đó.

Đáng chú ý, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào năm 2005, bị cáo G. cũng đã ra tay giết người tình thứ nhất của mình. Sau khi chấp hành 11 năm tù về tội giết người, G. ra tù nhưng vẫn không sửa đổi mà tiếp tục ra tay sát hại người tình mới.

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