Trưa 20/6, Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an TP.HCM phong toả khám nghiệm hiện trường, điều tra về cái chết của đôi nam nữ trong phòng trọ ở hẻm 128 đường Lê Đình Cẩn (quận Bình Tân).

Theo thông tin từ báo Thanh niên, khoảng 9 giờ ngày 20/6, người dân sống tại khu trọ hẻm 128 Lê Đình Cẩn (P.Tân Tạo), một người bán nước thấy phòng trọ này đóng cửa lâu ngày nên gõ cửa kiểm tra.

Hai xe cứu thương được điều đến hiện trường - Ảnh: Báo Thanh niên

Nhiều lần gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, người này nghi ngờ điều không hay nên cùng mọi người trình báo cơ quan chức năng.

Ngay khi có mặt, cơ quan chức năng mở cửa thì phát hiện một người nam tử vong trong tư thế treo cổ và bên cạnh có thêm một thi thể của người nữ tử.

Công an có mặt trước khu phòng trọ xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền phong

Theo nguồn tin từ VietNamNet, một số người dân cho hay, cả hai nạn nhân khoảng 30 tuổi, quê miền Tây và đều làm công nhân cho một xưởng gần đó, người nam tên thường gọi là Út. Trước đó khoảng 2 ngày, người dân xung quanh nghe tiếng cãi vã trong phòng trọ và đến hôm nay xảy ra vụ việc trên.

Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ đang phân hủy trong chiếc túi ở Bình Tân Công an quận Bình Tân hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện thi thể trên địa bàn.

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