Ghen tuông mù quáng, người phụ nữ ra tay sát hại chồng cũ vì nạn nhân công khai tình mới

Đời sống 05/09/2023 20:34

Nghe giọng người phụ nữ lạ khi chồng cũ gọi điện, nghi ngờ nạn nhân có quan hệ với người khác, Nguyễn Thị Thùy Trang (34 tuổi, ở TX.An Nhơn, Bình Định) đâm chồng cũ tử vong.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 5.9, Viện KSND tỉnh Bình Định cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thùy Trang để điều tra, làm rõ tội giết người. Bị can Trang đã đâm chồng cũ (đã ly hôn nhưng vẫn sống chung 1 nhà) tử vong chỉ vì ghen tuông.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thùy Trang và N.Đ.T. (38 tuổi) đã ly hôn. Tuy nhiên, cả hai cùng sống chung tại một nhà nghỉ ở P.Nhơn Hưng do anh T. làm chủ và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau trong sinh hoạt gia đình.

Ghen tuông mù quáng, người phụ nữ ra tay sát hại chồng cũ vì nạn nhân công khai tình mới - Ảnh 1
Hiện trường vụ án Trang ra tay giết chồng cũ. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Bình Định đưa tin, tối 30.8, giữa T. và Trang xảy ra mâu thuẫn, nhưng sau đó được gia đình khuyên ngăn nên Trang bỏ về phòng, còn T. đi nhậu và không về nhà.

Khoảng 8 giờ, ngày 31.8, Trang nhận được điện thoại của anh T., trong quá trình nói chuyện, Trang có nghe giọng nữ trong điện thoại anh T. Bực tức vì anh T. thách thức công khai quan hệ với người phụ nữ khác, Trang đã đi mua dao chờ anh T. về thì đâm.

Trang cầm 2 con dao nằm chờ sẵn trong phòng số 101 của nhà nghỉ. Đến khoảng 11 giờ 30 ngày 31.8, nghe tiếng xe máy vào nhà nghỉ, biết là anh T. về nên Trang cầm dao thủ sẵn.

Khi anh T. mở cửa phòng số 101 thì bị Trang cầm dao đâm vào vùng ngực bên trái của anh T. và con dao bị dính trên người nạn nhân. Trang tiếp tục lấy con dao còn lại đâm 1 nhát trúng vào ngực anh T. rồi vứt con dao tại phòng. Sau đó, Trang đi ra ngoài, điều khiển xe máy bỏ đi.

Lúc này, một khách thuê phòng tại nhà nghỉ phát hiện anh T. nằm bất tỉnh nên hô hoán và cùng người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh T. tử vong sau đó. Biết tin, Nguyễn Thị Thùy Trang cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

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