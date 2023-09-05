Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tại nhà một phụ nữ ở xã Thanh An, huyện Điện Biên, Tòng Văn Lún đã rút dao đâm tử vong một người đàn ông cùng bản.

Theo báo Người Lao Động, ngày 4-9, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tòng Văn Lún (SN 1977, trú tại bản Noong Hẹt, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) để điều tra về hành vi giết người.

Theo Dân Việt đưa tin, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 3/9, Công an xã Thanh An, huyện Điện Biên tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh Lường Văn Thoa (sinh năm 1987, trú tại bản Ten Núa, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên), là bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên. Vào khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, trong khi anh Thoa đang trực tại Trung tâm Y tế huyện thì người dân chở một bệnh nhân có vết thương ở vùng ngực đến cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân này được xác định đã tử vong trước khi đến Trung tâm Y tế.

Đối tượng Lún bị bắt giữ. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Ngay sau khi nhận được thông tin một người đàn ông bị đâm chết, Công an xã Thanh An đã phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh. Sau hơn 1 giờ xác minh, cơ quan công an xác định người tử vong là ông Lường Văn S. (SN 1981, trú tại bản Noong Hẹt, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) và nghi phạm gây ra cái chết cho ông S. là Tòng Văn Lún, trú cùng bản.

Qua đấu tranh, Tòng Văn Lún khai nhận, vào thời điểm tối 3/9, đối tượng đến nhà chị Lò Thị Minh (sinh năm 1980, trú tại bản Xôm, xã Thanh An, huyện Điện Biên) và có gặp anh Lường Văn Soan. Tại đây, hai người đã xảy ra mâu thuẫn, Tòng Văn Lún đã rút dao mang theo người đâm một nhát vào vùng ngực trái anh Soan, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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