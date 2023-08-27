Trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa xảy ra một trường hợp đuối nước khi tắm biển, một nam thanh niên 23 tuổi đã tử vong.

Ngày 27.8, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Hải Lý, H.Hải Hậu (tỉnh Nam Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một nam thanh niên tử vong.

Thi thể nạn nhân được người dân đưa lên bờ ngay sau đó. Ảnh Thanh Niên.

Sự việc xảy ra khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Phạm Quang H. (23 tuổi, trú tại xóm 11, xã Hải Sơn, H.Hải Hậu) đi tắm biển cùng em trai tại bãi biển (khu vực thuộc địa phận xã Hải Lý, H.Hải Hậu).

Theo chia sẻ trên báo Lao Động, đến khoảng 17h, anh H. bị đuối nước. Ngay sau đó, anh H. đã được em trai và người dân trong khu vực đưa vào bờ sơ cứu nhưng anh H. không qua khỏi.

Lực lượng chức năng ngay sau đó cũng có mặt và thực hiện các thủ tục theo quy định. Hiện thi thể nạn nhân đã được chính quyền bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Phát hiện thi thể nam giới không rõ lai lịch nổi ở đoạn suối trên địa bàn TP Phú Quốc Thi thể nam giới khoảng 55 – 60 tuổi được một số người dân phát hiện nên trình báo đến cơ quan Công an của TP Phú Quốc.

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