Phát hiện thi thể nam giới không rõ lai lịch nổi ở đoạn suối trên địa bàn TP Phú Quốc

Xã hội 27/08/2023 08:12

Thi thể nam giới khoảng 55 – 60 tuổi được một số người dân phát hiện nên trình báo đến cơ quan Công an của TP Phú Quốc.

Theo báo Người Lao Động, ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đang xác minh nhân thân thi thể phát hiện tại đoạn suối dưới chân cầu đường Đoàn Thị Điểm, khu phố 12, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

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Hình ảnh hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên dòng suối vào sáng 26-8. Ảnh Người Lao Động

Còn thông tin từ báo Lao Động, trước đó, vào lúc 8h30 cùng ngày, một số người dân đi trên cầu nhìn xuống dòng suối thì phát hiện thi thể nam gần bờ nên trình báo đến cơ quan Công an. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân là nam giới khoảng 55-60 tuổi, tóc cắt ngắn, mặc áo khoác màu đen, quần tây dài màu nâu. Trên người có một ít tiền.

Công an TP Phú Quốc đã đưa thi thể người đàn ông này về đặt tại Trung tâm Y tế TP Phú Quốc để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết. Đồng thời thông báo ai có thân nhân hoặc biết người đàn ông có đặc điểm nhận dạng như trên liên hệ ngay cơ quan chức năng để cung cấp thông tin qua số điện thoại 02973.846.051.

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