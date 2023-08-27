Tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh, 4 công nhân than Vàng Danh tử vong

Xã hội 27/08/2023 07:52

Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra vào tối ngày 26.8 tại Công ty CP than Vàng Danh, Quảng Ninh khiến 4 công nhân tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, Sáng 27/8, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quá trình làm việc, 4 công nhân bị than vùi lấp dẫn tới thiệt mạng.

Cụ thể, khoảng 19h20 ngày 26/8, tại thượng vận chuyển số 3 đào từ lò thượng +50/+80 vỉa 5, khu Cánh gà, phân xưởng khai thác 3, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh (TP Uông Bí, Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động trong hầm lò khiến 4 công nhân tử vong.

Tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh, 4 công nhân than Vàng Danh tử vong - Ảnh 1
Khu vực Công ty Than Vàng Danh ( TP Uông Bí) nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 4 người gặp nạn. (Ảnh: TTXVN)

Thông tin từ Vietnamnet, vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong gồm: anh Lương Hoài Nam (SN 1993, quê xã Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình), Trương Văn Đại (SN 1990, quê phường Vàng Danh, TP Uông Bí), Nguyễn Đức Thảo (SN 1988, quê Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình) và anh Phạm Tiến Dũng (SN 1987, quê Mạo Khê, TX Đông Triều).

Tất cả các nạn nhân đã được tìm thấy và đưa thi thể ra ngoài vào lúc 20h10 cùng ngày sau gần 1 giờ lực lượng cứu hộ vào cuộc.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân sơ bộ là các nạn nhân bị than vùi lấp trong quá trình làm việc tại thượng số 3.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Ngô Hoàng Ngân - Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV, cùng lãnh đạo TKV đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo Công ty CP Than Vàng Danh và các lực lượng tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn.

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường và thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Vụ việc đang được UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Công ty Cổ phần Than Vàng Danh phối hợp với cơ quan chức năng TP Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ, đồng thời, tập trung cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

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