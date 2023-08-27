Liên quan đến vụ tai nạn hầm lò tại Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin vào sáng 27/8, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh hé lộ nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 19h20 ngày 26/8, tại thượng vận chuyển số 3 đào từ lò thượng +50/+80 vỉa 5, khu Cánh gà, phân xưởng khai thác 3, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh (TP Uông Bí, Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động trong hầm lò khiến 4 công nhân tử vong.

Khu vực Công ty Than Vàng Danh nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 4 người gặp nạn. Ảnh Dân Việt.

Theo Dân Việt đưa tin, theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân sơ bộ cho thấy, trong thời gian qua khu vực mỏ than Vàng Danh có nhiều trận mưa với lưu lượng từ 30-70mm, dẫn đến khu vực này bị ngấm nước. Quá trình làm việc, nhóm công nhân bị bùn và than trôi từ thượng vận chuyển số 3 xuống vùi lấp, gây tai nạn dẫn đến tử vong.

4 công nhân tử vong trong tai nạn hầm lò, gồm: L.H.N (SN 1993, quê quán xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình); Tr.V.Đ (SN 1990, quê quán phường Vàng Danh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh); N.Đ.Th (SN 1988, quê quán xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); P.T.D (sinh năm 1987, quê quán phường Mạo Khê, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Hoạt động khai thác than hầm lò của Công ty CP Than Vàng Danh. Ảnh Thanh Niên.

Theo Thanh Niên đưa tin, được biết, vào tháng 3, tại Công ty CP Than Vàng Danh cũng từng xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 công nhân mỏ bị vùi lấp. Tuy nhiên, nhờ triển khai các phương án kịp thời nên 2 nạn nhân này may mắn được cứu sống.

Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin phối hợp với cơ quan chức năng TP.Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời, tập trung cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Tai nạn hầm lò ở Quảng Ninh, 4 công nhân than Vàng Danh tử vong Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra vào tối ngày 26.8 tại Công ty CP than Vàng Danh, Quảng Ninh khiến 4 công nhân tử vong.

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