Đã bắt được nghi phạm sát hại bà chủ quán nhậu ở Tiền Giang

Đời sống 05/09/2023 14:47

Liên quan đến vụ bà chủ quán nhậu bị sát hại ở Tiền Giang, nghi phạm đã bị công an bắt khẩn cấp. Đối tượng được xác định quê ở Kiên Giang, đang tạm trú ở Tiền Giang.

Theo báo Giao Thông đưa tin, sáng 5/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Gò Công Đông bắt nghi phạm Lê Văn Quấn (49 tuổi, quê huyện U Minh Thượng, Kiên Giang, đang tạm trú ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân là bà Lê Thị Mỹ L (56 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông) chủ quán nhậu Cẩm Tiên sống một mình trong căn nhà.

Đã bắt được nghi phạm sát hại bà chủ quán nhậu ở Tiền Giang - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc làm 1 người tử vong. Ảnh: Báo Giao Thông.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin trước đó, khoảng 11h30 ngày 4-9, ông Đinh Văn Ngọt (70 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông) đến quán nhậu Cẩm Tiên do bà Lê Thị Mỹ L. (56 tuổi) làm chủ.

Tại đây, ông Ngọt nhìn thấy cửa quán không khóa, đồ vật trong quán bị xáo trộn. Khi ra phía sau quán tìm kiếm, ông Ngọt phát hiện bà L. nằm chết dưới đất, xung quanh thi thể có nhiều vết máu nên trình báo công an.

Qua xác minh ban đầu của công an, bà L. sống một mình tại quán nhậu này. Chiều 3/9, bà L. có nhậu cùng với 1 người phụ nữ và 2 người đàn ông tại quán. Đến khoảng 0h ngày 4/9, người dân xung quanh nghe có tiếng cự cãi trong quán, nhưng không rõ bà L. cự cãi với ai.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân tử vong do vết đâm thủng tim bằng vật nhọn, Công an phong tỏa hiện trường để truy tìm vật chứng vụ án. Từ dấu vết và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng bắt giữ nghi phạm Lê Văn Quấn để phục vụ điều tra.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bà L. bị vết thương thủng tim.

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