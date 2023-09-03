Đồng Nai: Băng qua đường sắt, 2 người đi xe máy bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ 

Đời sống 03/09/2023 18:48

Ngày 3.9, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tàu hỏa làm một nam thanh niên 21 tuổi và một cô gái 18 tuổi tử vong tại chỗ, xe gắn máy bị đẩy xa hơn 100m.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, vụ xe máy bị tàu lửa tông xảy ra vào chiều nay 3.9, thuộc địa bàn xã Hưng Lộc (H.Thống Nhất, Đồng Nai).

Đồng Nai: Băng qua đường sắt, 2 người đi xe máy bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ  - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc khiến 2 người tử vong. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 45 ngày 3.9, nam thanh niên tên Tuấn (21 tuổi, ngụ H.Thống Nhất) điều khiển xe máy chở chị Trinh (18 tuổi, ngụ TP.Long Khánh, Đồng Nai) lưu thông trên đường Trung Tâm - Hưng Lộc. Khi đến đoạn giao với đường sắt (lý trình Km 1663 + 340) thuộc xã Hưng Lộc (H.Thống Nhất) thì xảy ra va chạm với tàu lửa đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Theo báo Lao Động, hậu quả của cú va chạm khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Chiếc xe máy bị đoàn tàu đẩy xa hơn 100m so với vị trí xảy ra va chạm.

Đồng Nai: Băng qua đường sắt, 2 người đi xe máy bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ  - Ảnh 2
Chiếc xe máy bị đoàn tàu đẩy xa hơn 100m. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Đoàn tàu phải dừng lại để cơ quan chức năng tiến hành điều tra hiện trường khiến tình hình giao thông qua đường Trung Tâm - Hưng Lộc bị tắc nghẽn cục bộ.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng H.Thống Nhất có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng ngành đường sắt ghi nhận vụ việc và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, điểm giao cắt trên có rào chắn ngăn đường bộ với đường sắt.

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