Vụ va chạm xảy ra khi xe đầu kéo rẽ phải trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn TP.Thủ Đức dẫn đến cái chết thương tâm của người phụ nữ đi xe máy.

Theo báo Giao Thông đưa tin, tới 17h ngày 1/9, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ xe đầu kéo ôm cua tông trúng xe máy khiến người phụ nữ tử vong tại khúc cua dưới chân cầu vượt Sóng Thần.

Gần 15h cùng ngày, xe đầu kéo biển số 61H-071.26 chạy trên quốc lộ 1 hướng từ Linh Xuân đi An Sương. Khi xuống hết dốc cầu vượt Sóng Thần (thuộc phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức), tài xế cho xe rẽ phải để vào khu công nghiệp Sóng Thần.

Công an TP Thủ Đức, đang khám nghiệm hiện trường vụ xe đầu kéo ôm cua cán chết người. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Trong lúc đang ôm cua, xe đầu kéo va chạm với xe máy biển số 72K1-726.73 do bà N.T.M.S (55 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển chạy cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm bà S. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy và nạn nhân lọt dưới gầm xe đầu kéo, nhiều vật dụng cá nhân của nạn nhân và mảnh vụn từ xe máy văng tung tóe, mặt đường có vết kéo dài hàng chục mét. Vụ tai nạn làm giao thông qua khu vực này bị ùn tắc _ Theo báo Thanh Niên đưa tin.

Người phụ nữ bị cán tử vong tại chỗ. Ảnh: Giao Thông.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức phối hợp các đơn vị liên quan đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Vị trí này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn tương tự, lần gần nhất là giữa tháng 4/2023, một chiếc xe ben cán trúng xe máy làm một phụ nữ tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/va-cham-xe-au-keo-luc-om-cua-nguoi-phu-nu-i-xe-may-tu-vong-thuong-tam-o-tp-thu-uc-613755.html