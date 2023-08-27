Xe tải bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 51, điều động 12 chiến sĩ và 2 xe chuyên dụng dập lửa 

Xã hội 27/08/2023 09:54

Xe tải bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 51, điều động 12 chiến sĩ và 2 xe chuyên dụng dập lửa Sáng 27/8, một chiếc xe tải đang lưu thông trên quốc lộ 51, hướng từ thành phố Vũng Tàu đi thành phố Biên Hòa bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều tấn hàng hóa và chiếc xe cháy đen.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 27-8, lực lượng chức năng huyện Long Thành (Đồng Nai) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe tải chở vỏ hạt điều trên quốc lộ 51.2h25, xe tải do tài xế N.K.P. lái chở vỏ hạt điều đi trên quốc lộ 51, hướng từ thành phố Vũng Tàu đi thành phố Biên Hòa.

Xe tải bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 51, điều động 12 chiến sĩ và 2 xe chuyên dụng dập lửa  - Ảnh 1
Xe tải chở vỏ hạt điều cháy dữ dội trên quốc lộ 51 sáng 27/8. Ảnh: Thanh Niên. 

Khi vừa qua vòng xoay dẫn lên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn thuộc địa phận xã Long An, huyện Long Thành), tài xế phát hiện khói lửa bốc lên từ bánh xe phía sau.

Theo báo Lao Động, ngay lập tức, tài xế N.K.P. liền tấp xe vào lề, dùng bình chữa cháy trên xe cố dập tắt ngọn lửa, đồng thời báo về cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Long Thành đã điều động 12 chiến sĩ và 2 xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Xe tải bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 51, điều động 12 chiến sĩ và 2 xe chuyên dụng dập lửa  - Ảnh 2
Xe tải hư hỏng nặng, may mắn không có thương vong về người. Ảnh: Lao Động 

Khoảng 3h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Tại hiện trường, một phần xe tải gồm bánh xe, kính lái, cabin… hư hỏng nặng. Bánh xe tải bị cháy khiến xe lật nghiêng, nhiều tấn vỏ hạt điều đổ ra đường.

May mắn vụ cháy không có thương vong về người.Nguyên nhân ban đầu được cho là từ sự cố bánh xe gây cháy. Lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc.

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