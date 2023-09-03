Ngày 3/9, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, 20 người tử vong và phát hiện xử lý 8.920 trường hợp vi phạm.

Theo VOV đưa tin, chiều nay, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 26 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022, tăng 12 vụ, tăng 7 người chết, tăng 12 người bị thương. Trong đó, các vụ tai nạn giao thông và số người chết đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thuỷ không xảy ra tai nạn.

Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng điều tiết giao thông. Ảnh: VOV. Tổng số tai nạn giao thông của 3 ngày nghỉ lễ từ 01/09/2023 tới 03/09/2023 toàn quốc xảy ra 89 vụ tai nạn giao thông, làm chết 53 người, bị thương 67 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022, tăng 32 vụ, tăng 19 người chết, tăng 21 người bị thương. Theo Gia đình và Xã hội, về tuần tra, kiểm soát bảo đảm an trật tự an toàn giao thông đường bộ, lực lượng CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.920 trường hợp vi phạm; phạt tiền 19.100 triệu đồng; tạm giữ 139 xe ô tô, 3.600 xe mô tô, 32 phương tiện khác; tước 2.006 GPLX các loại.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 2.866 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.757; chở hàng quá tải trọng 35; quá khổ giới hạn 08 và vi phạm ma túy 07 trường hợp. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục CSGT kiểm tra, lập biên bản 43 trường hợp vi phạm, phạt tiền 131,4 triệu đồng, tước GPLX 13 trường hợp, tạm giữ 02 phương tiện. Hệ thống giám sát của các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc phát hiện: 119 trường hợp vi phạm. Đối với đường thủy, lực lượng Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 103 trường hợp vi phạm, phạt tiền 100 triệu đồng. Tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định, lưu lượng phương tiện giao thông ra vào cửa ngõ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ trọng điểm tăng cao, nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông.

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