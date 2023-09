Toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 26 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022, tăng 12 vụ, tăng 7 người chết, tăng 12 người bị thương. Trong đó, các vụ tai nạn giao thông và số người chết đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thuỷ không xảy ra tai nạn.

Theo VOV đưa tin, chiều nay, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng điều tiết giao thông. Ảnh: VOV.

Tổng số tai nạn giao thông của 3 ngày nghỉ lễ từ 01/09/2023 tới 03/09/2023 toàn quốc xảy ra 89 vụ tai nạn giao thông, làm chết 53 người, bị thương 67 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022, tăng 32 vụ, tăng 19 người chết, tăng 21 người bị thương.

Theo Gia đình và Xã hội, về tuần tra, kiểm soát bảo đảm an trật tự an toàn giao thông đường bộ, lực lượng CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.920 trường hợp vi phạm; phạt tiền 19.100 triệu đồng; tạm giữ 139 xe ô tô, 3.600 xe mô tô, 32 phương tiện khác; tước 2.006 GPLX các loại.