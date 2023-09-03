Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 3/9, sau một tiếng nổ lớn phát ra tại nhà anh Nguyễn Mạnh Linh, ở tổ 5 khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy nghi do nổ khí gas. Hậu quả vụ nổ là 3 người bị thương.

Theo báo Pháp Luật, chiều 3-9, lãnh đạo TP Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại phường Cẩm Thuỷ, TP này, khiến ba người bị thương.

Sự việc xảy ra khoảng 11 giờ 30 cùng ngày tại một gia đình ở khu dân cư Tân Lập 4 (phường Cẩm Thuỷ, TP Cẩm Phả).

Theo Vietnam+, sau khi nhận được tin báo từ người dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường và Công an phường Cẩm Thủy đã phong tỏa khu vực này, đưa những người bị nạn đi cấp cứu.

Nghi nổ bình gas ở Cẩm Phả (Quảng Ninh), 3 người trong 1 gia đình bị thương.

Ba nạn nhân gồm: anh Nguyễn Mạnh Linh (sinh năm 1986); chị Lâm Thị Hà, (sinh năm 1991- vợ anh Linh) đều thường trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng; con trai Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2011), hiện đang là học sinh lớp 7A1 Trường Trung học cơ sở Bái Tử Long (thành phố Cẩm Phả). Còn con gái út trong gia đình là Nguyễn Hoàng Yến Nhi (sinh năm 2018) lúc này đang đi chơi ở nhà hàng xóm nên may mắn thoát nạn.

Theo Dân Việt, hiện tại, các nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.Cẩm Phả đã nhanh chóng đến hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện cứu nạn cứu hộ. Nguyên nhân ban đầu nghi do nổ bình gas trong quá trình sử dụng.

Được biết, ngôi nhà xảy ra vụ nổ đã nhiều năm không có người ở. Khoảng nửa năm nay, gia đình anh L dọn đến sinh sống tại ngôi nhà này, hành nghề thu mua phế liệu.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

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