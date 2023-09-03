Quảng Trị: Va chạm với xe đầu kéo, vợ tử vong tại chỗ, chồng đang nguy kịch 

Đời sống 03/09/2023 14:06

Ngày 3/9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người người vợ tử vong tại chỗ, còn chồng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương nặng.

Theo báo Dân Việt, trưa 3/9, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đang làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn khiến đôi vợ chồng thương vong.

Quảng Trị: Va chạm với xe đầu kéo, vợ tử vong tại chỗ, chồng đang nguy kịch  - Ảnh 1
Vụ tai nạn khiến bà P.T.K tử vong tại chỗ, ông N.H.T bị thương nặng. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Theo TTXVN, vào khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, anh Trần Minh Sang (31 tuổi) trú tại Hoà Trị, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên điều khiển xe ô tô đầu kéo có biển kiểm soát 78C-085.12+78R-004.43 lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa điểm tại Km 756+950 Quốc lộ 1A, thuộc khu phố 5, phường 2, thành phố Đông Hà thì va chạm với xe mô tô 74C1-411.20 do ông N.H.T (68 tuổi) chở theo vợ là bà P.T.K (66 tuổi) cùng trú tại Khu Phố 5, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. 

Vụ tai nạn giao thông khiến bà P.T.K tử vong tại chỗ. Ông T bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, ông T bị đa chấn thương nặng. Gia đình của ông T đã chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

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Vụ va chạm xảy ra khi xe đầu kéo rẽ phải trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn TP.Thủ Đức dẫn đến cái chết thương tâm của người phụ nữ đi xe máy.

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