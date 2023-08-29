Một nam thanh niên làm tài xế xe công nghệ đã tử vong thương tâm sau vụ va chạm giao thông tại TP Thủ Đức, TP.HCM vào lúc 3 giờ sáng nay (29/8).

Theo báo Thanh Niên đưa tin, sáng 29.8, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một người tử vong trên QL1, đoạn qua địa bàn P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức.

Cũng trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã liên hệ được người thân, xác định được danh tính nạn nhân là anh Võ Hoàng B. (25 tuổi, quê Đồng Tháp), làm nghề tài xế xe công nghệ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Võ Hoàng B. (25 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong tại chỗ. Ảnh: Thanh Niên.

Theo đó, khoảng 3 giờ cùng ngày, người dân sống trên QL1, đoạn gần Depot G-Fortune (P.Linh Xuân) nghe tiếng động mạnh, chạy tới kiểm tra, phát hiện xe máy mang biển số tỉnh Đồng Tháp ngã trong làn đường xe máy, nhiều mảnh vụn văng tung tóe, phần đầu xe máy lọt dưới gầm phía hông trái xe đầu kéo mang biển số tỉnh Bình Phước. Anh B. tử vong bên cạnh xe máy của mình.

Theo ghi nhận của báo Pháp Luật, tại hiện trường, xe máy hư hỏng nhiều bộ phận, phần đầu chiếc xe máy lọt dưới gầm bên xe đầu kéo biển số 93H-000... Qua kiểm tra, người dân phát hiện anh Bảo đã tử vong cạnh xe máy.

Phần đầu chiếc xe máy lọt dưới gầm bên xe đầu kéo. Ảnh: Pháp Luật.

Vụ việc sau đó được Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Qua lời khai của nam tài xế xe đầu kéo và khám nghiệm hiện trường, bước đầu lực lượng chức năng nhận định có thể đây là vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Anh B. chạy xe máy trên QL1 (hướng từ cầu vượt Trạm 2 đi cầu vượt Linh Xuân), khi tới đoạn gần Depot G-Fortune (P.Linh Xuân) thì xảy ra va chạm với một phương tiện khác (nghi là xe container). Cú va chạm mạnh làm anh B. và xe máy văng vào hông trái xe đầu kéo nói trên đang đậu sát lề đường bên phải. Hậu quả, anh B. tử vong tại chỗ.

Các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương trích xuất camera an ninh, truy xét phương tiện liên quan trong vụ việc, làm rõ nguyên nhân nam tài xế xe công nghệ tử vong.

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