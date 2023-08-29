TP.HCM: Tài xế xe công nghệ tử vong do va chạm xe container

Đời sống 29/08/2023 11:39

Một nam thanh niên làm tài xế xe công nghệ đã tử vong thương tâm sau vụ va chạm giao thông tại TP Thủ Đức, TP.HCM vào lúc 3 giờ sáng nay (29/8).

Theo báo Thanh Niên đưa tin, sáng 29.8, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một người tử vong trên QL1, đoạn qua địa bàn P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức.

Cũng trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã liên hệ được người thân, xác định được danh tính nạn nhân là anh Võ Hoàng B. (25 tuổi, quê Đồng Tháp), làm nghề tài xế xe công nghệ.

TP.HCM: Tài xế xe công nghệ tử vong do va chạm xe container - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Võ Hoàng B. (25 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong tại chỗ. Ảnh: Thanh Niên. 

Theo đó, khoảng 3 giờ cùng ngày, người dân sống trên QL1, đoạn gần Depot G-Fortune (P.Linh Xuân) nghe tiếng động mạnh, chạy tới kiểm tra, phát hiện xe máy mang biển số tỉnh Đồng Tháp ngã trong làn đường xe máy, nhiều mảnh vụn văng tung tóe, phần đầu xe máy lọt dưới gầm phía hông trái xe đầu kéo mang biển số tỉnh Bình Phước. Anh B. tử vong bên cạnh xe máy của mình.

Theo ghi nhận của báo Pháp Luật, tại hiện trường, xe máy hư hỏng nhiều bộ phận, phần đầu chiếc xe máy lọt dưới gầm bên xe đầu kéo biển số 93H-000... Qua kiểm tra, người dân phát hiện anh Bảo đã tử vong cạnh xe máy.

TP.HCM: Tài xế xe công nghệ tử vong do va chạm xe container - Ảnh 2
Phần đầu chiếc xe máy lọt dưới gầm bên xe đầu kéo. Ảnh: Pháp Luật. 

Vụ việc sau đó được Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Qua lời khai của nam tài xế xe đầu kéo và khám nghiệm hiện trường, bước đầu lực lượng chức năng nhận định có thể đây là vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Anh B. chạy xe máy trên QL1 (hướng từ cầu vượt Trạm 2 đi cầu vượt Linh Xuân), khi tới đoạn gần Depot G-Fortune (P.Linh Xuân) thì xảy ra va chạm với một phương tiện khác (nghi là xe container). Cú va chạm mạnh làm anh B. và xe máy văng vào hông trái xe đầu kéo nói trên đang đậu sát lề đường bên phải. Hậu quả, anh B. tử vong tại chỗ.

Các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương trích xuất camera an ninh, truy xét phương tiện liên quan trong vụ việc, làm rõ nguyên nhân nam tài xế xe công nghệ tử vong.

Quảng Bình: Xe khách lật ngang sau khi đâm vào dải phân cách, 5 người đi cấp cứu 

Quảng Bình: Xe khách lật ngang sau khi đâm vào dải phân cách, 5 người đi cấp cứu 

Sáng ngày 29-8, Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Bình thông tin vụ tai nạn khiến một xe khách bị lật tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn khiến 5 người bị thương phải đi cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   va chạm giao thông tài xế xe công nghệ tử vong thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích