Sáng ngày 29-8, Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Bình thông tin vụ tai nạn khiến một xe khách bị lật tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn khiến 5 người bị thương phải đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 29.8, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân 1 xe khách chở hàng chục người tông vào dải phân cách, lật ngang QL1, đoạn qua tỉnh Quảng Bình.

Vào khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, xe khách BS 37B - 002.87 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên tuyến QL1 theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa phận phường Quảng Thuận (TX.Ba Đồn, Quảng Bình), xe khách tông vào dải phân cách, lật nghiêng. Tại hiện trường, xe khách nằm vắt ngang trên dải phân cách, phần đầu xe bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 2 giờ 30 trên tuyến QL1 theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa phận phường Quảng Thuận. Ảnh Thanh Niên.

Theo Kinh tế và Đô thị đưa tin, vụ tai nạn khiến 5 người bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, số hành khách còn lại được đưa về trạm y tế phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn thăm khám.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai quân số để điều tiết giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường này.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai điều tiết giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh Kinh tê và Đô Thị.

Nguyên nhân vụ xe khách tông dải phân cách, lật ngang trên QL1 vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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