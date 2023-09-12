Từ hình ảnh camera ghi lại cho thấy người phụ nữ đi sát lề đường nhưng vẫn bị xe chở rác vượt ẩu va chạm khiến xảy ra vụ tai nạn đau lòng vào ngày 11/9 vừa qua.

Theo báo Pháp Luật đưa tin, ngày 12- 9, cơ quan CSĐT công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Minh Chí (38 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) - tài xế điều khiển xe rác gây tai nạn khiến bé trai 6 tuổi tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 11- 9, Chí điều khiển xe chở rác Công ty CP môi trường Sonadezi mang biển kiểm soát 244.85 lưu thông trên đường ĐT 768. Khi Chí điều khiển xe đến đoạn cầu Thủ Biên (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) thì xảy ra va chạm xe máy đi cùng chiều do chị Kim Thị Mỹ Duyên (37 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển chở theo con trai là cháu THH (6 tuổi) cùng một bé gái.

Xe chở rác gây tai nạn thương tâm cho bé trai 6 tuổi. Ảnh: Báo Pháp Luật. Cú va chạm khiến xe máy ngã xuống đường, cháu H bị xe rác cán qua người tử vong tại chỗ. Riêng chị Duyên bị thương nhẹ, bé gái đi cùng không bị thương. Qua khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin xác minh bước đầu công an xác định tài xế Hồ Minh Chí điều khiển xe rác đã vượt xe khác không đảm bảo an toàn giao thông gây tai nạn chết người.

Như Dân Trí đưa tin trước đó, theo camera an ninh của người dân, thời điểm xảy ra vụ tai nạn hướng đường cùng chiều đang có nhiều xe tải lưu thông nhưng xe chở rác chạy với tốc độ nhanh vượt lên sát phần đường xe máy. Cha ôm thi thể con 6 tuổi bị xe chở rác tông tử vong. Ảnh: Báo Pháp Luật. Nhận được tin con bị nạn, người cha đã chạy ra hiện trường ôm thi thể con ngồi bên đường gào khóc khiến mọi người chứng kiến chạnh lòng. Thông tin từ Công ty CP Môi trường Sonadezi, ngay sau khi xảy ra sự việc, Công ty và gia đình của tài xế đã có mặt để hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự và toàn bộ chi phí mai táng cho cháu bé.

Đau lòng cảnh mẹ khóc ngất, cha ôm thi thể con trai 6 tuổi bị xe chở rác tông tử vong Vụ va chạm khiến xe máy của ba mẹ con ngã xuống đường, bé trai 6 tuổi bị xe chở rác cán qua người tử vong tại chỗ.

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