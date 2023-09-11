Khi đang di chuyển trên QL14, xe máy cặp vợ chồng bất ngờ tông vào đuôi xe tải đang đỗ bên đường khiến cả 2 tử vong tại chỗ vô cùng thương tâm.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 11/9, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong xảy ra trên địa bàn huyện Đăk Tô.

Hiện trường vụ tai nạn 2 người tử vong tại chỗ. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, anh A.Đ. (30 tuổi) điều khiển xe máy mang biển số 82G2-058.18, chở theo vợ là chị A.Ng. (cùng trú xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông), lưu thông theo hướng từ huyện Đăk Tô đi thành phố Kon Tum. Xe máy của anh A.Đ bất ngờ tông vào đuôi ô tô tải biển mang số 82C-047.75 của ông H.V.T. (51 tuổi, trú huyện Đăk Tô) đang dừng đỗ.

Theo báo Pháp Luật thông tin thêm, khi đến đoạn Km1511+850 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Đắk Tô) thì không may đâm vào đuôi xe tải đậu bên đường. Cú tông mạnh khiến vợ chồng anh D tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

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