Chính thức khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong ngày khai giảng ở Điện Biên 

Đời sống 06/09/2023 17:09

Công an TP Điện Biên Phủ vừa tiến hành khởi tố bị can đối với tài xế gây tai nạn khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong trên đường đi khai giảng về.

Như VOV đưa tin, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với lái xe Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1985), trú tại tổ dân phố 4, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

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Công an TP Điện Biên Phủ thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Quân (SN 1985). Ảnh: Báo Lao Động. 

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10h50 ngày 5.9 tại tại km 193+280, Quốc lộ 12, thuộc khu vực phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ.

Xe tải mang BKS 27C-058.94 do tài xế Nguyễn Văn Quân điều khiển va chạm với xe máy điện mang BKS 27MĐ1-023.49. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong tại chỗ, xe máy điện bị kéo lê khoảng 4m.

Các nạn nhân được xác định là em L.T.P.T và em L.T.T, là nữ học sinh cùng sinh năm 2009, trú tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Chính thức khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong ngày khai giảng ở Điện Biên  - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn làm hai nữ sinh lớp 9 tử vong ở Điện Biên. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bước đầu cơ quan công an xác định Quân không chú ý quan sát, chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn, dẫn tới va chạm với xe máy điện.

Chiều 5-9, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Điện Biên đã tới chia sẻ nỗi đau thương, mất mát đối với gia đình, thân nhân các nạn nhân.

Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân không may tử vong do tai nạn giao thông 4 triệu đồng.

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Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn giao thông là do tài xế xe tải không chú ý quan sát, chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn dẫn tới va chạm với xe máy điện chở hai nữ sinh.

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