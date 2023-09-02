Tài xế ô tô tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ trên quốc lộ 1 ở Bình Thuận mới 16 tuổi

Đời sống 02/09/2023 16:55

Trưa ngày 2/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh vụ tai nạn xe ô tô tông hàng xe máy trên Quốc lộ 1 gửi Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

Cụ thể, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, theo báo cáo nhanh của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 6h34 sáng 2/9 tại khu vực đèn tín hiệu giao thông giữa quốc lộ 1 với đường dẫn vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Lúc này, ô tô biển số 60A-668.00 do Nguyễn Chí Hào (sinh năm 2007, ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cầm lái chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Phan Thiết - Phan Rang.

Tài xế ô tô tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ trên quốc lộ 1 ở Bình Thuận mới 16 tuổi - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, khi đến địa điểm trên thì tông vào 5 xe máy đang dừng đèn đỏ cùng chiều phía trước. Cú tông làm 5 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do H. điều khiển ôtô không chú ý quan sát gây tai nạn. Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý thì H. không vi phạm.

Tài xế ô tô tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ trên quốc lộ 1 ở Bình Thuận mới 16 tuổi - Ảnh 2
Xe máy văng trên đường sau cú tông - Ảnh: Báo Lao Động

Tuy nhiên, theo đối chiếu năm sinh thì H. mới 16 tuổi, trong khi đó, Điều 60 Luật Giao thông đường bộ quy định: Người đủ 18 tuổi trở lên được học lái xe ô tô hạng B1, B2 chở người đến 9 chỗ ngồi và lái xe ô tô tải, có trọng tải dưới 3.500kg.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong điều tra, thụ lí giải quyết.

 

Đánh lái tránh đèn đỏ, tài xế xa tải tông nữ du khách tử vong tại chỗ

Đánh lái tránh đèn đỏ, tài xế xa tải tông nữ du khách tử vong tại chỗ

Lê Văn Định (36 tuổi, trú Quảng Nam) tông nữ du khách tử vong tại nút giao Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Xem thêm
Từ khóa:   ô tô tông xe máy tài xế ô tô tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 31 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 4 giờ 1 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích