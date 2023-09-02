Tài xế ô tô tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ trên quốc lộ 1 ở Bình Thuận mới 16 tuổi

Trưa ngày 2/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh vụ tai nạn xe ô tô tông hàng xe máy trên Quốc lộ 1 gửi Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

Cụ thể, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, theo báo cáo nhanh của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 6h34 sáng 2/9 tại khu vực đèn tín hiệu giao thông giữa quốc lộ 1 với đường dẫn vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Lúc này, ô tô biển số 60A-668.00 do Nguyễn Chí Hào (sinh năm 2007, ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cầm lái chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Phan Thiết - Phan Rang.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, khi đến địa điểm trên thì tông vào 5 xe máy đang dừng đèn đỏ cùng chiều phía trước. Cú tông làm 5 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do H. điều khiển ôtô không chú ý quan sát gây tai nạn. Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý thì H. không vi phạm.

Xe máy văng trên đường sau cú tông - Ảnh: Báo Lao Động

Tuy nhiên, theo đối chiếu năm sinh thì H. mới 16 tuổi, trong khi đó, Điều 60 Luật Giao thông đường bộ quy định: Người đủ 18 tuổi trở lên được học lái xe ô tô hạng B1, B2 chở người đến 9 chỗ ngồi và lái xe ô tô tải, có trọng tải dưới 3.500kg.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong điều tra, thụ lí giải quyết.

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